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futebol

Pedra no sapato! Inter e Grêmio não venceram seus adversários na semi

Tricolor e Colorado ficaram no empate quando encontraram seus rivais do próximo fim de semana...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 17:21
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
Nesta quarta-feira, além do Grêmio, que já estava garantido na semifinal, Inter, Novo Hamburgo e Esportivo também carimbaram seus passaportes entre os quatro melhores do returno.Apesar do favoritismo da dupla Gre-Nal, os dois gigantes de Porto Alegre tiveram dificuldades quando encontraram seus rivais de semi na fase de grupos. Confira:
Inter x Esportivo
No último fim de semana, o Colorado entrou em campo recheado de reservas e encarou o Esportivo. A equipe de Coudet saiu atrás, mas conseguiu o empate graças a William Pottker. Na etapa final, o setor de criação pouco fez dentro de campo e o time amargou o empate.
Grêmio x Novo Hamburgo
Assim como o seu rival da capital, o Tricolor encarou o Noia recheado de reservas. Mesmo assim, a posse de bola foi do Grêmio e o time de Renato Gaúcho não teve tranquilidade para furar a defesa do Novo Hamburgo.
Lembrando que o duelo na semifinal será em jogo único. Quem ficar com o título do returno encara o Caxias na final do estadual.

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