Pedra no sapato! Inter e Grêmio não venceram seus adversários na semi

Crédito: Ricardo Duarte/Inter

Nesta quarta-feira, além do Grêmio, que já estava garantido na semifinal, Inter, Novo Hamburgo e Esportivo também carimbaram seus passaportes entre os quatro melhores do returno.Apesar do favoritismo da dupla Gre-Nal, os dois gigantes de Porto Alegre tiveram dificuldades quando encontraram seus rivais de semi na fase de grupos. Confira:

Inter x Esportivo

No último fim de semana, o Colorado entrou em campo recheado de reservas e encarou o Esportivo. A equipe de Coudet saiu atrás, mas conseguiu o empate graças a William Pottker. Na etapa final, o setor de criação pouco fez dentro de campo e o time amargou o empate.

Grêmio x Novo Hamburgo

Assim como o seu rival da capital, o Tricolor encarou o Noia recheado de reservas. Mesmo assim, a posse de bola foi do Grêmio e o time de Renato Gaúcho não teve tranquilidade para furar a defesa do Novo Hamburgo.