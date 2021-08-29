Pedindo passagem! Thiago Maia volta a entrar bem e obtém 100% de precisão nos passes contra o Santos

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em um palco conhecido dos tempos de início de carreira, Thiago Maia voltou a desfilar a sua categoria e ratificar a sua importância no elenco do Flamengo, no último sábado, em duelo diante do Santos, na Vila Belmiro. Saindo do banco, colaborou diretamente para a construção da goleada por 4 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu de campo com números expressivos.Ao todo foram, 23 toques na bola, com um apuro cirúrgico. Dos 14 passes tentatos, obteve 100% de êxito na precisão, acertando todos, sendo um sublinhado como "decisivo" pelo site Sofascore - na pré-assistência no lance do segundo gol de Gabigol. Em relação a dribles, acertou três dos quatro tentados.

Já em relação à fase defensiva, um outro ponto forte de Thiago Maia, foram quatro de cinco duelos vencidos pelo chão, além de um desarme e duas interceptações.

Thiago Maia, para muitos torcedores, pede passagem no time titular. Ele se recuperou recentemente da Covid-19 e já demonstra uma forma similar à de antes da grave lesão no joelho, sofrida em novembro do ano passado. Nesta temporada, são 12 jogos, sendo três entre os titulares, e um gol marcado.

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