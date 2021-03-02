Pedido de Ceni no São Paulo, tático e com o aval de Chamusca: conheça Marcinho, reforço do Botafogo

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O Botafogo está perto de riscar uma posição na lista de prioridades de contratação para a temporada. O Alvinegro tem acordo encaminhado para fechar com Marcinho, que atuou pelo Cuiabá na temporada passada. O setor dos lados do campo era um dos principais alvos da diretoria nesta janela de transferência.

Se confirmada a contratação, Marcinho reencontrará uma pessoa importante para a sua carreira no Rio de Janeiro: Rogério Ceni, atual técnico do Flamengo. Quando comandava o São Paulo, em 2017, o comandante pediu a contratação do atacante, que estava no São Bernardo à época, e chegou a solicitar a compra dos direitos econômicos do atleta, que estava emprestado ao Tricolor.

Apesar do aval do técnico, Chamusca não teve contato com a melhor versão de Marcinho no Cuiabá. O comandante deixou o Dourado no decorrer da Série B para aceitar uma proposta do Fortaleza, na primeira divisão. Em entrevista ao LANCE!, Pedro Lima, setorista da equipe mato-grossense no "Olhar Esportivo", explicou que os primeiros meses do atacante no clube não foram fáceis.

- Marcinho estreou contra o Oeste, no primeiro turno, entrando nos últimos minutos de jogo. Durante a semana ele teve uma inflamação na garganta e ficou internado por alguns dias, chegando a perder muito peso. Demorou quase um mês para se recuperar fisicamente e voltou contra o CRB, entrando e fazendo dois gols. Foi praticamente a estreia dele - afirmou.Por conta do problema médico e o tempo para retomar a melhor forma de jogo, Marcinho foi ter mais espaço no Cuiabá apenas com Allan Aal, técnico que substituiu Marcelo Chamusca no decorrer da campanha na Série B

- Depois disso, criou-se uma expectativa, mas ele permaneceu oscilando entre titularidade e a reserva. Não pegou cadeira cativa no time. Chegou a pegar alguns jogos quando o time poupava pensando na Copa do Brasil. Com a saída do Chamusca, o Allan Aal passou a dar mais sequência para ele. Marcinho jogava bem aberto, fazendo a recomposição pela direita e sendo importante no contra-ataque. Aí sim ele virou titular, tendo sequência - completou.

Assim, o atacante se tornou uma das referências do Dourado na reta final da segunda divisão. Marcinho é um ponta que atua preferencialmente pelo lado direito do ataque e, apesar de não ser o mais rápido em comparação com outros atletas da posição, se destaca em outros pontos.

- Ele colaborava muito na recomposição e saída de jogo, com passes. Faltava um pouquinho de ele ser agudo na frente, porque ficava muito desgastado. Com o passar do tempo ele começou a render mais ofensivamente e foi uma das principais peças para o acesso do Cuiabá, terminando jogando bem. O Chamusca o conhece muito bem. Não tem muita velocidade, mas sabe dosar bem na técnica - analisou Pedro Lima.