Pede passagem: Kayque mostra serviço contra Vasco e Flamengo e pode ganhar espaço no Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Não foram sequer 90 minutos completos, mas Kayque mostrou credenciais que podem lhe credenciar para ter muito mais tempo de jogo no Botafogo. O meio-campista entrou no decorrer dos últimos dois clássicos pelo Campeonato Carioca - empate contra o Vasco e derrota para o Flamengo - e deixou uma boa impressão em campo.

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O jogador de 20 anos iniciou a temporada sem poder atuar. Kayque pertence ao Nova Iguaçu e está emprestado ao Botafogo. O primeiro período de cessão do atleta havia terminando logo no fim da última temporada e as equipes começaram a negociar sobre a renovação do vínculo, o que resultou na demora da regularização do atleta.

Aos poucos, contudo, ele vai recuperando o ritmo. Kayque terminou o último Campeonato Brasileiro como titular e foi um dos poucos pontos positivos das últimas duas partidas do Botafogo no Carioca. O camisa 49, vale ressaltar, atuou por 59 minutos nas duas oportunidades somadas.Kayque se destaca pela presença física em campo. Apesar do porte avantajado, não fica preso na posição e também apareceu bem na cobertura de espaços. Nas partidas até aqui, Marcelo Chamusca, até aqui, tem escalado entre José Welison, Luiz Otávio e Matheus Frizzo como a dupla de volantes titular.

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O jovem, contudo, pede passagem e pode ganhar mais espaço. A próxima partida do Botafogo é justamente contra o Nova Iguaçu, equipe que detém os direitos federativos do jogador, no próximo domingo, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca.