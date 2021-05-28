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Peça fundamental no Sport, Marcão inicia Brasileiro reencontrando o Internacional

Volante fala sobre a importância de obter um bom resultado fora de casa na estreia da competição nacional...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 17:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 17:14
Crédito: (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Neste domingo, o Sport estreia no Campeonato Brasileiro diante do Internacional no Estádio Beira-Rio. Este jogo traz boas recordações para o torcedor do Leão da Ilha e, em especial, para o volante Marcão. Na temporada passada, o jogador marcou o primeiro gol da vitória, fora de casa, por 2 a 1 contra o Interpela 35ª rodada, resultado que foi fundamental na permanência do Sport na Série A.
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'O Brasileirão, como todos falam, é uma das competições mais equilibradas do mundo. A estreia sempre é difícil e teremos um adversário que brigou pelo título no ano passado e está na próxima fase da Libertadores, mas queremos começar bem. Ano passado consegui marcar no jogo e ajudar a equipe alcançar os 3 pontos que foram fundamentais na permanência. Espero conseguir ajudar de novo, não só com o gol, mas também com desarmes, passes, enfim, de todas as formas possíveis', disse Marcão.
O volante que se destaca pela liderança e regularidade, foi importantíssimo na luta do Sport contra o rebaixamento. Além desse gol contra o Inter, Marcão também fez o gol da vitória por 2 a 1 contra o Bahia, rival direto na parte debaixo da tabela. Além destes dois gols cruciais, na edição do Brasileirão de 2020, Marcão foi o líder em cortes (38), interceptações (30) e divididas ganhas (105) entre os meio campistas do Sport. Além de ter sido o volante que mais atuou (26) ao lado de Ricardinho, o que mostra a sua regularidade dentro da temporada.
Pelo Sport, Marcão tem 67 partidas, sendo 29 vitórias, 15 empates e 23 derrotas, ou seja, um aproveitamento de 51% dos pontos disputados. E, no Brasileirão de 2021, Marcão será peça fundamental para o Sport na maior competição nacional.

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