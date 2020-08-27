'Pé quente', Calegari quer manter boa sequência no Fluminense e relembra vitórias em cima do Vasco

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A saída de Gilberto gerou muita preocupação na torcida do Fluminense, que logo pensou em opções para reposição fora do clube. No entanto, a saída encontrada pela comissão técnica veio das categorias de base do próprio Flu. O jovem Calegari, de 18 anos, vem sendo um dos destaques da equipe e também responsável pelas boas atuações recentes. Em entrevista coletiva, apenas a segunda como profissional, ele falou sobre o momento da equipe.

- Pé quente, né? Três jogos que comecei de titular e o time não levou gol, e melhor ainda, saiu com a vitória. O fato de eu ser volante me ajuda muito na parte defensiva, mas também era um volante de muita chegada. Na lateral ainda está faltando isso. Mas aos poucos vou desenvolvendo isso. Creio que nas próximas vai sair com mais naturalidade - disse o jovem, no CT Carlos Castilho.

Apesar de ter encontrado um bom substituto para a lateral, o Fluminense continua de olho no mercado para a posição. Calegari afirmou não estar preocupado com isso e falou sobre a relação com Igor Julião, que era o substituto imediato no setor e acabou perdendo a vaga.

- Estamos em uma fase onde não tem muito tempo para pensar o extracampo. Como não há ninguém falado para vir, é continuar trabalhando, treinando bem e jogando bem para continuar tendo espaço. Eu eu o Julião temos uma relação muito boa. A gente sempre conversa, ele me passa muitos conselhos, orienta nos jogos e treinos, vive no profissional há muito tempo - afirmou.Neste sábado, o Fluminense terá um importante e difícil duelo contra um Vasco também embalado. O Tricolor, que não vinha tendo sucesso recentemente contra o Cruz-Maltino, venceu na última partida antes da paralisação. Calegari comentou a expectativa para o confronto e relembrou os bons resultados da base.