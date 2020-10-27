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Pé quente! Botafogo abre duelo com o Cuiabá na Copa do Brasil em casa

Jogar a partida de ida no Estádio Nilton Santos tem sido sinônimo de sucesso ao Alvinegro nos confrontos da atual edição da competição nacional...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Estádio Nilton Santos é a fonte segura do Botafogo na Copa do Brasil. Mesmo sem a presença de torcida, a arena tem servido como uma corrente de foça para o Alvinegro na competição. A equipe e a mística do local, mais uma vez, entrarão em jogo: a equipe de Bruno Lazaroni inicia o confronto das oitavas de final, contra o Cuiabá, nesta terça-feira às 21h30. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
O Botafogo jogou a primeira partida de todas as fases com jogos de ida e volta na atual fase da Copa do Brasil no Estádio Nilton Santos. O Glorioso venceu as duas partidas sob tais circunstâncias e, consequentemente, se classificou ao estágio seguinte.
Na terceira fase, um gol de Luiz Fernando deu a vantagem mínima para o Botafogo sobre o Paraná - este, aliás, foi o último jogo com público no Nilton Santos. Na volta, outro triunfo. Diante do Vasco, mais uma vitória por 1 a 0 em casa, com gol de Matheus Babi, e, em São Januário, um empate sem gols.
O estádio tem sido pé quente para o clube de General Severiano. Sem o critério de desempate do gol qualificado fora de casa na Copa do Brasil, o Botafogo tem aproveitado a vantagem de atuar os 90 primeiros minutos do confronto nos próprios domínios.
O Botafogo, inclusive, já enfrentou o Cuiabá no Nilton Santos. Na Copa do Brasil da última temporada, a equipe, então comandada por Zé Ricardo, venceu o Dourado por 3 a 0, em partida válida pela segunda fase da competição. Na ocasião, Erik, duas vezes, e Rodrigo Pimpão marcaram os gols do triunfo alvinegro, que tentará fazer com que a história se repita em 2020.

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