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Pé na porta: em busca de melhores contratos, John Textor rompe com todos os patrocínios do Botafogo

Norte-americano, que está prestes a comprar 90% da SAF do Alvinegro, rescindiu os vínculos com as empresas que patrocinavam o Botafogo...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 02:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 02:01
Os bastidores do Botafogo continuam agitados e John Textor permanece fazendo mudanças internas em busca de novas diretrizes para o clube. O empresário, que está prestes a comprar 90% da SAF do Alvinegro, rompeu com todos os patrocínios que o Glorioso detinha. O objetivo do empresário é buscar melhores e mais valiosos contratos.+ Posse de bola, contexto e importância do volante: como jogam as equipes de Luís Castro, na mira do Botafogo
John Textor olhou todos os contratos do Botafogo com os patrocinadores durante esse fim de semana e decidiu não continuar com os vínculos na noite deste domingo. Mais cedo, ele lançou uma nota em seu site oficial falando sobre a questão do fornecedor de uniforme.
Ou seja, EstrelaBet, patrocinadora máster, Centrum, que ficava na parte inferior da camisa, Bitci, que havia chegado durante a última semana, STX, no calção, Tim e Eletromil estão fora do Botafogo.
A intenção do norte-americano é trazer novas marcas para patrocinar o Botafogo. A condição dele é que essas companhias sejam reconhecidas no mundo. O desejo de Textor é criar uma "escala global" para a marca Botafogo, tentando valorizar o clube também fora de campo.
Contratos de empresas que patrocinam apenas as categorias de base também estão sendo revistos. Há a chance de, caso queiram, essas empresas voltarem a patrocinarem o Botafogo. Internamente, diz-se que a entrada é "mais difícil": John Textor colocou condições para tal - que, se voltava, não vai aparecer na parte principal do uniforme.
As mudanças no uniforme, vale ressaltar, não serão feitas agora. EstrelaBet, STX etc continuarão estampando as marcas no uniforme do Botafogo até que o contrato definitivo para a venda da SAF seja assinado.
Crédito: JohnTextorcomacamisadoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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