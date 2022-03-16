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Pé na porta: Botafogo vai gastar R$ 50 milhões com primeiras contratações para o Brasileirão

Luís Oyama, Patrick de Paula e Victor Sá devem ser os primeiros investimentos financeiros de John Textor para o Botafogo; Saravia, Lucas Piazon e Philipe Sampaio já chegaram...
LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2022 às 15:23

Publicado em 16 de Março de 2022 às 15:23

O Botafogo está fazendo barulho no mercado da bola nas primeiras semanas de John Textor como dono de 90% da SAF. O Alvinegro é ambicioso e mira nomes que antes não eram da realidade do clube para reforçar a equipe visando já o Campeonato Brasileiro.+ Veloz, boa movimentação e forte nos duelos individuais: conheça Victor Sá, provável reforço do Botafogo
O Alvinegro deve gastar por volta de R$ 50 milhões com Luís Oyama, Patrick de Paula e Victor Sá, jogadores que estão negociando e devem chegar antes do começo da competição nacional. Um valor impensável antes da injeção financeira - os investimentos, contudo, são baseados em análise.
Além do trabalho da análise de mercado, setor reforçado por Textor durante a chegada do executivo, o Botafogo busca jogadores que podem melhorar a qualidade da equipe no curto prazo mas que também têm potencial de revenda no médio prazo. Não à toa, a média de idade dos três é de 24 anos.
As negociações com o Palmeiras por Patrick giram em torno de R$ 34 milhões; o valor de Victor Sá junto ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, é de R$ 12,5 milhões e Luís Oyama, do Mirassol, custará entre R$ 2 e 3 milhões. Somados, os valores variam de R$ 48,5 a 49,5 milhões.
Existem, claro, cláusulas de desempenho que podem fazer o Botafogo adquirir mais direitos econômicos desses jogadores no futuro, mas essa é a quantia que está negociada neste momento.
Lucas Piazon, Philipe Sampaio e Renzo Saravia já chegaram ao Botafogo. A ideia de John Textor era de, no mínimo, seis reforços para o começo do Campeonato Brasileiro - mas esse número por aumentar diante das circunstâncias do Alvinegro no mercado.
Crédito: LuísOyama,PatrickdePaulaeVictorSá(VitorSilva/Botafogo-CesarGreco/Palmeiras-Divulgação/AlJazira

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