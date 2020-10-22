Pauta que analisaria a contratação de Robinho pelo Santos é retirada de reunião do Conselho Deliberativo

Crédito: Ivan Storti/Santos

O Conselho Deliberativo do Santos retirou da reunião virtual realizada nesta quarta-feira (21) a pauta que analisaria a contratação do atacante Robinho, cujo o contrato foi suspenso na última sexta-feira (16), por conta da condenação em primeira instância que o jogador é alvo desde 2017 na justiça italiana, devido a um crime de violência sexual ocorrido em 2013.

A ação foi solicitada pelo presidente Orlando Rollo e endossada por 90% dos conselheiros, que aguardarão os desdobramentos de segunda instância do processo contra o atacante. Enquanto isso, ele segue pertencendo ao Peixe em contrato com validade até março de 2021, mas com o vínculo congelado enquanto ele se defende do trânsito em julgado. Em entrevista coletiva concedida por Rollo na tarde desta quarta-feira (21), o mandatário santista afirmou que caso o “Rei das Pedaladas” seja condenado também em segunda instância, o contrato será rescindido, ainda que ainda haja uma terceira e última instância na corte italiana.