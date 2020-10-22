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Pauta que analisaria a contratação de Robinho pelo Santos é retirada de reunião do Conselho Deliberativo

Jogador teve o vínculo com o Peixe suspenso na última sexta-feira (16), por conta de uma condenação em primeira instância em crime de violência sexual...

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 22:48

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2020 às 22:48
Crédito: Ivan Storti/Santos
O Conselho Deliberativo do Santos retirou da reunião virtual realizada nesta quarta-feira (21) a pauta que analisaria a contratação do atacante Robinho, cujo o contrato foi suspenso na última sexta-feira (16), por conta da condenação em primeira instância que o jogador é alvo desde 2017 na justiça italiana, devido a um crime de violência sexual ocorrido em 2013.
A ação foi solicitada pelo presidente Orlando Rollo e endossada por 90% dos conselheiros, que aguardarão os desdobramentos de segunda instância do processo contra o atacante. Enquanto isso, ele segue pertencendo ao Peixe em contrato com validade até março de 2021, mas com o vínculo congelado enquanto ele se defende do trânsito em julgado. Em entrevista coletiva concedida por Rollo na tarde desta quarta-feira (21), o mandatário santista afirmou que caso o “Rei das Pedaladas” seja condenado também em segunda instância, o contrato será rescindido, ainda que ainda haja uma terceira e última instância na corte italiana.
O Alvinegro tem uma dívida de R$ 1,8 milhão com Robinho que ainda não foi negociada. A previsão é que durante a quarta passagem do jogador pelo Peixe houvesse uma facilitação para o parcelamento da pendência, no entanto, toda a situação envolvendo o atleta ficará sob o encargo do desenrolar judicial.

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