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futebol

Pausa na Libertadores pode representar recuperação do Palmeiras no Brasileirão

Equipe de Abel Ferreira terá sequência de jogos para tentar diminuir a diferença para o líder do campeonato...

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2021 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Classificado para a final da Libertadores, marcada para o fim de novembro, o Palmeiras terá uma longa sequência de partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde Imponente pode aproveitar o período de dedicação exclusiva ao campeonato nacional para somar pontos e diminuir a diferença para o primeiro colocado, Atlético-MG.Durante a disputa da competição continental, o Verdão, mesmo sem abdicar do nacional, priorizou as partidas eliminatórias contra o São Paulo e Atlético-MG, utilizando o período entre a ida e a volta para preparar o time para estes, apesar dos confrontos pelo Brasileirão no meio do caminho.Com isso, a equipe não teve um bom rendimento no principal torneio do Brasil, conseguindo apenas 38% dos pontos disputados desde o primeiro Choque-Rei pelas quartas de final da Libertadores. Além disso, a equipe marcou sete gols e sofreu 11.
Com quase dois meses para a final e tempo livre para focar apenas no Brasileirão, a tendência é de que o Verdão retome a boa fase do início da competição, quando conquistou resultados importantes e chegou à liderança da tabela.
Pensando em retomar as vitórias, o próximo compromisso do Palmeiras será na próxima quarta-feira (6), contra o América-MG, no estádio Independência, às 21h30 (horário de Brasília).
​Confira os resultados dos últimos jogos do Palmeiras pelo Brasileirão:
Atlético-MG 2 x 0 PalmeirasPalmeiras 0 x 2 CuiabáPalmeiras 2 x 1 Athletico-PRPalmeiras 1x 3 FlamengoChapecoense 0 x 2 PalmeirasCorinthians 2 x 1 PalmeirasPalmeiras 1 x 1 Juventude

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