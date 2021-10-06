Pausa na Libertadores pode representar recuperação do Palmeiras no Brasileirão

Classificado para a final da Libertadores, marcada para o fim de novembro, o Palmeiras terá uma longa sequência de partidas pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde Imponente pode aproveitar o período de dedicação exclusiva ao campeonato nacional para somar pontos e diminuir a diferença para o primeiro colocado, Atlético-MG.Durante a disputa da competição continental, o Verdão, mesmo sem abdicar do nacional, priorizou as partidas eliminatórias contra o São Paulo e Atlético-MG, utilizando o período entre a ida e a volta para preparar o time para estes, apesar dos confrontos pelo Brasileirão no meio do caminho.Com isso, a equipe não teve um bom rendimento no principal torneio do Brasil, conseguindo apenas 38% dos pontos disputados desde o primeiro Choque-Rei pelas quartas de final da Libertadores. Além disso, a equipe marcou sete gols e sofreu 11.