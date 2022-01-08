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Paulo Sousa vive segundo dia no Flamengo com 'trabalho na prática' e até corta o cabelo no Ninho

Treinador chegou cedo ao Ninho do Urubu, trabalhou na pré-temporada do elenco com a equipe de fisiologia e fisioterapia do Flamengo e ainda cortou o cabelo no CT...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 17:05

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 17:05

O segundo dia de Paulo Sousa no Rio de Janeiro foi como o primeiro: intenso. Presente no Ninho do Urubu desde às 8h deste sábado, o treinador colocou a "mão na massa", trabalhando de fato no planejamento para a temporada do Flamengo com os profissionais de áreas especificas do futebol do clube. O Mister ainda arrumou um tempo para cortar o cabelo. Veja como ficou abaixo!O treinador e sua comissão técnica estão trabalhando em cima da montagem e programação dos atletas a partir de segunda, quando o elenco principal se reapresentam e inicia 2022. Os primeiros jogos do Estadual serão disputados por um grupo alternativo, que já está treinando no Ninho há uma semana, mas o Flamengo encara o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil, em 20 de fevereiro.
Depois das reuniões realizadas ao longo de sexta-feira, com os chefes de cada área do departamento de futebol, o treinador português começou a trabalhar de fato na programação da temporada à frente do Flamengo neste sábado. O primeiro dia foi de apresentação dos profissionais e aprofundamento sobre os processos, métodos e tecnologias adotados no clube e informações do grupo.
Até a publicação desta nota, às 17h, Paulo Sousa e a comissão técnica seguiam no Ninho do Urubu. Na pausa para o almoço, o português ainda arrumou um intervalo para cortar o cabelo. Na segunda-feira, será oficialmente apresentado como técnico do Flamengo. A entrevista do treinador está marcada para às 13h.
Quem também arrumou o visual foi o atacante Gabriel Barbosa, que treinou à parte no CT na manhã deste sábado. Os registros dos cortes de cabelo foram feitos pelo cabelereiro "Vani du Corte", como consta nas suas redes sociais.
Crédito: PauloSousanoCTdoFlamengo,noNinhodoUrubu(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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