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Paulo Sousa vê Flamengo escancarar fragilidades e tem semana cheia para correções até prévia de possível semi

Após frustrante atuação e empate com o Resende, Fla terá o Vasco como próximo adversário, neste domingo, pela 10ª rodada do Carioca...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 06:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 06:50
Para quem acompanha o Flamengo de Paulo Sousa com um olhar mais crítico, não é novidade o fato do time necessitar de maturação em diversos aspectos, inclusive o próprio treinador aponta alguns abertamente - e de forma elucidativa. No empate (2 a 2) diante do Resende, as frustrações vão além das falhas de Diego Alves.
Não é de hoje que o Flamengo peca na intensidade dentro sua proposta de controlar o jogo. Ainda é um time que deixa o adversário sair com uma certa facilidade com a bola de trás. Ontem mesmo, por vezes, o Resende chegou à área por baixo e por cima (como no segundo gol), mesmo optando, até pela limitação técnica, por montar um ferrolho e jogar por "uma bola".
No quesito finalização, o Flamengo empilhou tentativas. Foram 34, sendo que a média do time na competição é de 17.8. Nem mesmo o dobro de arremates fez com que a eficácia, já cobrada pelo Mister, resultasse em bolas na rede.
O PRÓXIMO JOGO
Agora, com o Fla já classificado matematicamente, Paulo Sousa terá a sua primeira semana para treinamentos desde que o grupo principal estreou no Carioca. E o próximo jogo será o clássico contra o Vasco, domingo, com alguns focos por melhorias já externados pelo comandante, inclusive:
- Repito o que disse nas outras vezes: precisamos ter uma melhor mentalidade. Precisamos de fome para fazer gol. Precisamos crescer, e vamos trabalhar em cima dessa agressividade e mentalidade certas - falou Sousa, pouco depois de dizer que o time ficou sem mobilidade sem Arrascaeta, outro fator a ser trabalhado visando eventuais ausências do uruguaio.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
E será a partir desta terça que o Fla terá a oportunidade afinar a engrenagem. O grupo de Sousa folga nesta segunda e se reapresenta às 15h desta terça. O jogo contra o Vasco, uma prévia da possível semifinal, será às 16h deste domingo, pela 10ª rodada do Cariocão, com local ainda a ser definido pela Ferj.
Crédito: PauloSousaduranteoempateentreFlamengoeResende(Foto:PaulaReis/Flamengo

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