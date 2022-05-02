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Paulo Sousa se encanta por torcida do Flamengo no Piauí: 'Paixão, amor e energia positiva'

Rubro-Negro foi a Teresina enfrentar o Altos-Pi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, e venceu por 2 a 1, de virada ...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 17:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 17:47
O Flamengo suou, mas conseguiu - de virada - vencer o Altos-PI por 2 a 1, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E a torcida em Teresina, desde o desembarque por lá, fez uma tremenda festa para recepcionar a delegação rubro-negra na capital piauiense. Em postagem, Paulo Sousa enalteceu o carinho encontrado no Nordeste.- Há poucas palavras para agradecer e descrever o que a Nação do Piauí e de todo o Nordeste do Brasil fizeram pelo Clube de todos nós. Indescritível! Se há descrição perfeita para paixão, amor e energia positiva, foi isso que aconteceu. No Piauí, no Nordeste, em todo o Brasil, em todo o mundo, essa é a força da Maior Torcida do Mundo - escreveu Paulo Sousa, em seu perfil oficial no Instagram. Com a vantagem no confronto diante do Altos, o Flamengo volta a enfrentar o time do Piauí no dia 11 de maio. Com o Maracanã fechado, a partida será realizada em Volta Redonda. O Rubro-Negro jogará por um empate para avançar às oitavas de final da Copa. > Veja a tabela da Libertadores
Agora, o Flamengo de Paulo Sousa volta suas atenções para a Libertadores. Às 19h (de Brasília) desta quarta, visita o Talleres, em Córdoba, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores.
Crédito: PauloSousafoiparaagaleranavésperadojogoemTeresina(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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