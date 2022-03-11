Paulo Sousa não esconde ansiedade por estreia no Maracanã: 'O coração já está batendo mais forte'

Às vésperas de seu 10º jogo pelo Flamengo, Paulo Sousa não escondeu que o próximo, a ser realizado neste sábado, às 19h30, contra o Bangu e pela 11ª rodada da Taça Guanabara, será especial e marcante para ele. O motivo: a sua estreia no Maracanã, que estará lotado, após três meses fechado para reforma no gramado (agora híbrido). Nas redes sociais, o técnico postou o seguinte:
- O coração já está batendo mais forte. Positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da nação rubro-negra. Maracanã, templo do futebol, do milésimo gol de Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro. Me sinto privilegiado por trabalhar neste clube e viver emoções como essa. Que possamos ter muitos momentos inesquecíveis no "maior do mundo" e que nossas alegrias sejam proporcionais ao seu tamanho - escreveu o Mister.
O Flamengo de Paulo Sousa garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Cariocão. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu neste sábado, às 19h30, no reencontro com o palco mais popular do Brasil.