Paulo Sousa minimiza discussão com Gabigol, e esclarece situação de Diego Alves: 'Não houve conflito nenhum'

Após o empate com o Fluminense neste sábado, que deu ao Flamengo o segundo vice-campeonato na temporada, o técnico Paulo Sousa foi questionado sobre dois atletas em particular: Gabigol, que discutiu com o treinador durante o clássico, e Diego Alves, que hoje é reserva de Hugo Souza. O comandante pôs "panos quentes", afirmando que o episódio com o camisa 9 foi "natural", completando que não houve conflito nenhum com o goleiro.- Liderança vai se fazendo. Eu procuro liderar com respeito pelos outros e ser o mais educado possível. O que aconteceu com o Gabi é natural. É o calor do jogo. Ele quer ganhar. Naquele momento, o posicionamento dele não era o mais correto e eu falei - afirmou o treinador do Flamengo ainda no Maracanã.