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futebol

Paulo Sousa minimiza discussão com Gabigol, e esclarece situação de Diego Alves: 'Não houve conflito nenhum'

Treinador do Flamengo foi questionado sobre as situações do atacante e do goleiro...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 21:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 abr 2022 às 21:22
Após o empate com o Fluminense neste sábado, que deu ao Flamengo o segundo vice-campeonato na temporada, o técnico Paulo Sousa foi questionado sobre dois atletas em particular: Gabigol, que discutiu com o treinador durante o clássico, e Diego Alves, que hoje é reserva de Hugo Souza. O comandante pôs "panos quentes", afirmando que o episódio com o camisa 9 foi "natural", completando que não houve conflito nenhum com o goleiro.- Liderança vai se fazendo. Eu procuro liderar com respeito pelos outros e ser o mais educado possível. O que aconteceu com o Gabi é natural. É o calor do jogo. Ele quer ganhar. Naquele momento, o posicionamento dele não era o mais correto e eu falei - afirmou o treinador do Flamengo ainda no Maracanã.
- Não houve conflito nenhum (com o Diego Alves). E, se um dia existir, com o Diego ou outro jogador, tem processo disciplinar e não vai estar conosco, porque não merece - completou sobre um eventual atrito com Diego Alves.Já neste domingo, o Flamengo deixa o Campeonato Carioca para trás e passa a focar na Copa Libertadores. A delegação embarca para Santiago, no Chile, onde enfrenta a Universidad Católica na terça-feira, na estreia da fase de grupos.
Crédito: Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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