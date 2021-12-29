Paulo Sousa manda recado à torcida do Flamengo: 'Hora de trabalhar muito para dar alegrias e títulos'

Já anunciado oficialmente, Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, assinou por duas temporadas. E o português, de 51 anos, já deu as suas primeiras palavras como comandante rubro-negro, em mensagem compartilhada através das redes sociais do clube carioca. Confira:- Alô, Brasil. Esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação de representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos! Saudações rubro-negras - falou Paulo Sousa. Paulo Sousa chegará ao Ninho com comissão técnica completa. Veja quem são!