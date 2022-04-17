Paulo Sousa indica que Pablo está perto de estrear com a camisa do Flamengo: 'Próximo de voltar'

Após a vitória do Flamengo sobre o São Paulo por 3 a 1, pela segunda rodada da Série A do Brasileirão, o técnico Paulo Sousa foi questionado acerca do possível retorno do zagueiro Pablo nos próximos jogos. O português declarou que o defensor está perto de fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra e, ainda, deu um panorama sobre seus outros jogadores que estão se recuperando de lesão.> Confira a classificação completa da Série A

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- O Pablo está próximo de voltar, e espero que o Bruno Henrique se recupere bem também. O Fabricio Bruno tem uma lesão até difícil de explicar e torcemos para que ele possa se recuperar.

O Flamengo está com quatro pontos na segunda posição do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, a equipe da Gávea encara o Palmeiras em jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão.