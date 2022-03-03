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Paulo Sousa e comissão comparecem ao Maracanãzinho e assistem a jogo do basquete do Flamengo bi mundial

Técnico português já havia elogiado a conquista do time de basquete do Flamengo...
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Publicado em 

03 mar 2022 às 10:21

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:21

Paulo Sousa e comissão técnica do futebol profissional do Flamengo estiveram no Estádio do Maracanãzinho, na noite de quarta, acompanhando o time de basquete do Flamengo, que venceu o Cerrado por 69 a 63. O treinador trocou palavras com o treinador Gustavo de Conti, com o diretor Marcelo Vido e o ala-pivô Olivinha, único atleta que participou das conquistas mundiais em 2014 e 2022 - a qual já havia sido citada por Paulo Sousa em entrevista em fevereiro. - Eu gostaria de dar os parabéns ao Gustavo pelo resultado fabuloso. Trouxe ainda mais orgulho à nossa nação por todo empenho. Vou me convidar para ir ao encontro dele por tudo que ele tem de fazer pelo Flamengo e pelo basquete, que é outro esporte que amo bastante. Quero dar parabéns primeiramente, porque ele tem muita coisa a ensinar - disse Paulo Sousa, em 13 de fevereiro.Campeão mundial após vencer o San Pablo Burgos (ESP), no Egito, o Flamengo terá uma mudança significativa em seus uniformes do time de basquete. Isso porque, após solicitação do presidente Rodolfo Landim, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a inclusão de mais uma estrela na camisa.O Palmeiras se impôs em casa, venceu o Athletico Paranaense e garantiu o inédito título da Recopa Sul-Americana. Quem também fez história foi o América-MG, que conseguiu uma virada épica e avançou na Libertadores!Veja os detalhes no LANCE! Rápido" />
Crédito: PauloSousaeOlivinha,bicampeãomundialdebasquetepeloFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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