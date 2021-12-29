Paulo Sousa diz que já iniciou trabalho nos bastidores, e Flamengo inicia reformulação com dispensa

Logo depois de o Flamengo compartilhar um vídeo de Paulo Sousa dando um recado à torcida, o próprio clube divulgou mais palavras do português, recém-oficializado como técnico pelas próximas duas temporadas, e houve a confirmação de que o planejamento para 2022 já iniciou nos bastidores, além do treinador avisar que valoriza a "cultura de vitória". - Já começamos a fazer algumas coisas (quanto a planejamento). Há várias documentações, e, juntamente com o meu estafe, já começamos a programar e a planejar situações de treino para podermos, o quanto antes, enquadrar, de forma transversal, para podermos fazer o melhor trabalho com quem já está no Flamengo - disse Paulo Sousa, em entrevista ainda na Europa. E, conforme esperado, o Fla já iniciou a reformulação em seu departamento de futebol. O primeiro impacto atingiu Wagner Miranda, preparador de goleiros da comissão técnica fixa, que já foi avisado de sua demissão - estava no clube desde 2005. Paulo Grilo, que chega junto a Paulo Sousa, será o substituto na função (veja todos os novos membros da comissão aqui).
A respeito do elenco, Sousa destacou que todos os jogadores serão essenciais, sobretudo pela longa e apertada temporada:
- Todos (jogadores do elenco chamam a atenção). Todos os jogadores serão muito importantes, a temporada é longa, são muitos jogos. Claro que há muitos jogadores que se destacaram nos últimos anos, vão se destacar essa temporada, mas todos eles serão muito necessários, e o compromisso de todos é o que vai nos levar aos melhores objetivos, que são os objetivos do Flamengo, sempre. Criar emoção em todos os nossos torcedores com vitórias constantes. A cultura da vitória é muito importante.
Com "ótimas expectativas", Paulo Sousa também salientou o que o fez trocar a seleção polonesa, com quem tinha vínculo até maio deste ano e pediu dispensa após pagar multa rescisória de quase R$ 2 milhões, pelo Flamengo: - A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar junto a um clube que tenha ambições constantes.
Paulo Sousa, de 51 anos, assinou com o Flamengo até dezembro de 2023.