Paulo Sousa diz que Flamengo fez 'o que pretendia' na Libertadores: 'Ganhar com gols e não sofrer'

Após a vitória do Flamengo na estreia da Libertadores de 2022, o técnico Paulo Sousa mostrou estar satisfeito com a atuação da equipe diante do Sporting Cristal, no Estádio Nacional de Lima, onde venceu por 2 a 0 pelo Grupo H. De acordo com o treinador, o time alcançou aquilo que pretendia para a partida.- Todos somos Flamengo, todos somos uma família. Quanto mais unidos e entrosado estivermos, mais vitórias vamos conquistar A única forma de lidarmos com qualquer tipo de problema é estarmos focados no que controlamos. Tínhamos que tomar decisões antes desse jogo. Estivemos focados para o jogo. Penso que a equipe respondeu bem, foi intensa e conquistou o que pretendíamos: ganhar com gols e não sofrer - afirmou.

- Hoje era um dia de consistência no jogo com vista aos resultados. Queríamos prestigiar a competição com uma vitória. Era um time que dava essa possibilidade de profundidade. O time fez tudo aquilo que estava previsto para fazer de forma consistente para sair daqui vencedor - completou o treinador.O resultado alivia a pressão após os questionamentos sobre a equipe e a relação do Mister Paulo Sousa com os jogadores após o vice-campeonato do Carioca. Contudo, o desempenho do time ainda está aquém do esperado no clube. E, nesta quinta, o vice-presidente de futebol Marcos Braz autorizou uma reunião entre lideranças do elenco e membros de torcidas organizadas do Fla.

No sábado, em Goiânia, o time estreia no Brasileirão diante do Atlético-GO.