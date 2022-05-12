Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Paulo Sousa defende trabalho do departamento médico do Flamengo

Em meio aos seguidos problemas físicos, técnico do Flamengo saiu em defesa do DM do Flamengo, e questionou a necessidade do Dr. Marcio Tannure dar explicações à torcida...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 23:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 23:24
Assunto quente no dia a dia do Flamengo, o trabalho da área médica do Flamengo foi tema da coletiva de Paulo Sousa após a vitória sobre o Altos, por 2 a 0 no Raulino de Oliveira, pela Copa do Brasil. O técnico saiu em defesa do Dr. Marco Tannure, chefe da pasta, reforçando a confiança no trabalho desenvolvido no Ninho do Urubu.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!- Olhando hoje para o DM, não há um grande número de jogadores que precisam recuperar. Há um trabalho sendo feito, acreditamos muito no trabalho do doutor Tannure, os recursos humanos são muitos bons, e refletimos todos os dias. Temos reuniões diárias, vejo uma procura e a confiança dos jogadores ao departamento médico.
Nesta quarta, Paulo Sousa não contou com sete atletas, todos entregues ao DM em diferentes estágios de recuperação: os goleiros Santos e Diego Alves, o lateral-esquerdo Filipe Luís, os zagueiros Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, o meia Matheus França e o atacante Vitinho. Por outro lado, Rodrigo Caio estreou em 2022 e Matheuzinho voltou após sete jogos fora, além do atacante Pedro, que perdeu o clássico com o Botafogo devido a dores musculares.Questionado sobre a necessidade de uma maior transparência do departamento médico, o técnico Paulo Sousa respondeu o seguinte:
- Acha que é necessária uma coletiva do doutor Tannure para poder explicar tudo? Não sei se o processo é assim. É no Flamengo ou em todos os clubes? Todos os clubes fazem coletiva dos médicos? É consistente? Eu não vejo problema quando há qualidade e controle em todos os processos. Mesmo na Europa, eu nunca vi necessidade de entrevistas dos médicos. E informamos todas as lesões - indagou.
Um dos destaques da noite, atuando por 45 minutos, Rodrigo Caio também foi questionado sobre os problemas no elenco. Na visão do zagueiro, o calendário do futebol contribui para isso, mas o trabalho da comissão técnica tem sido no sentido de minimizar os riscos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados