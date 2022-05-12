Paulo Sousa defende trabalho do departamento médico do Flamengo

Assunto quente no dia a dia do Flamengo, o trabalho da área médica do Flamengo foi tema da coletiva de Paulo Sousa após a vitória sobre o Altos, por 2 a 0 no Raulino de Oliveira, pela Copa do Brasil. O técnico saiu em defesa do Dr. Marco Tannure, chefe da pasta, reforçando a confiança no trabalho desenvolvido no Ninho do Urubu.ATUAÇÕES: Rodrigo Caio divide destaque com autores de gols do Fla!- Olhando hoje para o DM, não há um grande número de jogadores que precisam recuperar. Há um trabalho sendo feito, acreditamos muito no trabalho do doutor Tannure, os recursos humanos são muitos bons, e refletimos todos os dias. Temos reuniões diárias, vejo uma procura e a confiança dos jogadores ao departamento médico.

Nesta quarta, Paulo Sousa não contou com sete atletas, todos entregues ao DM em diferentes estágios de recuperação: os goleiros Santos e Diego Alves, o lateral-esquerdo Filipe Luís, os zagueiros Gustavo Henrique e Fabrício Bruno, o meia Matheus França e o atacante Vitinho. Por outro lado, Rodrigo Caio estreou em 2022 e Matheuzinho voltou após sete jogos fora, além do atacante Pedro, que perdeu o clássico com o Botafogo devido a dores musculares.Questionado sobre a necessidade de uma maior transparência do departamento médico, o técnico Paulo Sousa respondeu o seguinte:

- Acha que é necessária uma coletiva do doutor Tannure para poder explicar tudo? Não sei se o processo é assim. É no Flamengo ou em todos os clubes? Todos os clubes fazem coletiva dos médicos? É consistente? Eu não vejo problema quando há qualidade e controle em todos os processos. Mesmo na Europa, eu nunca vi necessidade de entrevistas dos médicos. E informamos todas as lesões - indagou.