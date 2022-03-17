Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Paulo Sousa compara Andreas e Gomes e lamenta pouca 'sinergia' com a torcida do Flamengo
futebol

Paulo Sousa compara Andreas e Gomes e lamenta pouca 'sinergia' com a torcida do Flamengo

Jogo da volta das semifinais do Carioca será realizado neste domingo, no Maracanã, às 16h. Em coletiva, técnico comentou sobre a relação da Nação com o camisa 18
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 23:06

Publicado em 16 de Março de 2022 às 23:06

O Flamengo não sofreu muitos sustos contra o Vasco, mesmo com um rendimento aquém, e conseguiu vencer o arquirrival por 1 a 0, com gol de Gabigol, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. Logo após o clássico no Maracanã, Paulo Sousa fez a análise do placar e do rendimento do time, que já possuía a vantagem para ir à final, além de comentar sobre Andreas Pereira, assunto recorrente pelo quesito psicológico.
ASSUNTO ANDREAS PEREIRA
- É importante que eu motive o Andreas. É importante e influente. Infelizmente há aspectos que fizeram com que a sinergia entre ele e a Nação não seja a melhor, mas é algo que tem que ir melhorando. Andreas Pereira tem muita capacidade e qualidade - disse Sousa, que também foi perguntado sobre a concorrência entre o camisa 18 e João Gomes:
- Andreas Pereira e João são jogadores parecidos, de transição, de dinâmica. João com mais capacidade do duelo individual e físico. Mas a dinâmica é muito parecida. Dentro daquilo que temos no elenco, eles são os mais parecidos
> Veja a tabela do Cariocão
A DEFINIÇÃO DO FINALISTA
O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.
Crédito: PauloSousaduranteoclássicocontraoVasco(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados