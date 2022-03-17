Paulo Sousa compara Andreas e Gomes e lamenta pouca 'sinergia' com a torcida do Flamengo

O Flamengo não sofreu muitos sustos contra o Vasco, mesmo com um rendimento aquém, e conseguiu vencer o arquirrival por 1 a 0, com gol de Gabigol, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira. Logo após o clássico no Maracanã, Paulo Sousa fez a análise do placar e do rendimento do time, que já possuía a vantagem para ir à final, além de comentar sobre Andreas Pereira, assunto recorrente pelo quesito psicológico.

ASSUNTO ANDREAS PEREIRA

- É importante que eu motive o Andreas. É importante e influente. Infelizmente há aspectos que fizeram com que a sinergia entre ele e a Nação não seja a melhor, mas é algo que tem que ir melhorando. Andreas Pereira tem muita capacidade e qualidade - disse Sousa, que também foi perguntado sobre a concorrência entre o camisa 18 e João Gomes:

- Andreas Pereira e João são jogadores parecidos, de transição, de dinâmica. João com mais capacidade do duelo individual e físico. Mas a dinâmica é muito parecida. Dentro daquilo que temos no elenco, eles são os mais parecidos

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A DEFINIÇÃO DO FINALISTA

O jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.