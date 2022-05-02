Paulo Sousa cita dificuldades em estreia do Flamengo na Copa do Brasil: 'Dei parabéns aos jogadores'

As condições do gramado do Estádio Albertão e o desgaste pelas seguidas viagens foram citadas pelo técnico Paulo Sousa após a estreia do Flamengo nesta edição da Copa do Brasil, com vitória por 2 a 1 sobre o Altos-PI. O Rubro-Negro encontrou dificuldades para superar o adversário. Na entrevista após a partida, o treinador ainda reforçou o agradecimento à torcida rubro-negra de Teresina.

+ Pedro ironiza 'pitacos' sobre carreira e fala sobre futuro no Flamengo: 'No meio do ano veremos o que é melhor' - O que eu esperava era dificuldade porque esta competição comporta dificuldade, sobretudo quando temos um período de grande desgaste, de viagens constantes, de integrar jogadores e dar minutagens para manter o nível, porque precisamos de todos no campeonato inteiro. Um campo que não dava velocidade ao jogo, com grama mais alta, mais seco, um bloco baixo.

- É um jogo fora de casa, com todas essas viagens, com todas essas circunstâncias. Nosso público ganhou com isso. Quero passar uma mensagem de carinho, de amor pela forma que eles nos receberam - completou o Mister.

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Após escalar uma equipe alternativa - sete atletas foram preservados e ficaram no Rio de Janeiro, por exemplo -, Paulo Sousa recorreu a Lázaro e João Gomes após o intervalo, dois dos jogadores mais bem avaliados em 2022. O treinador explicou as substituições e avaliou o desempenho ao longo dos 90 minutos.

- No final, dei os parabéns aos jogadores. É um jogo extremamente difícil, taça. Na primeira parte, tivemos oportunidades importantes, sobretudo com as mudanças de velocidade do Bruno, que poderiam ser mais consequentes. Não tivemos um volume como gostaríamos de ter, mas as condições não nos permitiram - afirmou o Mister, concluindo sobre a etapa final no Albertão:

- Com as substituições, melhoramos bastante, conseguimos volume. O caráter da equipe foi extraordinário, porque procuramos mais velocidade, com mais mentalidade daquilo que estamos a trabalhar de forma a conseguirmos a vitória. A vitória foi a mesma com esse público que esteve presente - afirmou.De volta ao Rio de Janeiro, o Flamengo inicia a preparação para o jogo contra o Talleres, em Córdoba, na próxima quarta-feira pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. o técnico Paulo Sousa comandará atividades, no Ninho do Urubu, na segunda e terça, quando a delegação embarcará para a Argentina.

O jogo de volta contra o Altos é no dia 11 de maio. Com o Maracanã fechado para troca de gramado, a partida tem local e horário ainda indefinido pela CBF.