Paulo Sousa avalia vitória sobre o Vasco e indica fator que 'tem que melhorar' no Flamengo

Além de comentar sobre a situação psicológica de Andreas Pereira, Paulo Sousa esmiuçou a estratégia adotada ao longo da vitória do Flamengo sobre um fechado Vasco, por 1 a 0, com gol de Gabi, nesta quarta-feira, pela ida das semifinais do Campeonato Carioca.

- Enfrentamos um adversário que procurou defender, contra-atacar e buscar situações nas bolas paradas. Foi mais ou menos o que aconteceu durante o jogo. No segundo tempo, nosso adversário procurou ter um pouco mais de velocidade e arriscou em nível individual uma pressão mais rápida. Muitas vezes jogamos muito para trás e temos que superar essa pressão. É algo que temos que melhorar, sobretudo nos últimos minutos de jogo, quando temos mais controle. Se sairmos dessa pressão, teremos mais espaço para encontrar capacidade de finalização - comentou o Mister, em entrevista coletiva, complementando a respeito do rodízio aplicado no Carioca:

- A ideia não é fazer experiências em uma competição. Sabemos da importância do tetra, que tentamos vários anos e não conseguimos. Tivemos a necessidade de entender em competição a resposta dos nossos jogadores em relação à complexidade de cada jogo. Cada vez estamos mais claros para ajudar nossos jogadores dentro de posições e ideias de jogo para corresponder com a qualidade que têm.

Contra o Vasco, nesta noite, Paulo Sousa repetiu a escalação pela primeira vez, em 11 jogos - foi o mesmo time que iniciou contra o próprio Vasco, no dia 6 deste mês, pela fase anterior do Estadual.

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A DEFINIÇÃO DO FINALISTA

Agora, o jogo da volta será realizado às 16h deste domingo, novamente no Maracanã, sendo que o Flamengo conta com a vantagem do placar igual no agregado - por ter feito uma campanha superior ao Vasco, que perdeu todos os clássicos em 2022, na Taça Guanabara.