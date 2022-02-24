Paulo Sousa aponta o que o Flamengo precisa melhorar, valoriza vitória e fala em 'sinergia' com a Nação

O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e venceu o rival por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Cariocão. Durante a coletiva, o técnico Paulo Sousa explicou a importância de vencer clássicos e destacou a importância de haver uma sinergia com a torcida rubro-negra. > ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo - Todos os jogos são importantes para vencer e, sobretudo quando temos processos novos ajuda bastante. Vitórias em clássicos, dérbis... todos eles porque dão consistência, dão convicções. E conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a Nação. Essa sem dúvida é fundamental nesse tipo de vitórias.

O treinador também rasgou elogios a Lázaro, joia da base rubro-negra que foi titular nesta noite. O camisa 13, inclusive, deu uma assistência pelo segundo jogo seguido na temporada. O Mister falou sobre o empenho do meia-atacante e destacou que ele está "super focado".

- É um jogador que tem entrado muito atento, muito focado. Tem trabalhado muito bem, adquirido e seguido nossas indicações e de uma forma clara. E, por isso, vai tendo essas oportunidades: jogando de início, entrando. Era um jogador, como outros da base, que tínhamos referências visuais e escritas.

- Quando chegamos, interagimos também com os responsáveis da base para poder termos ainda mais elementos, de forma a podermos direcionar um melhor trabalho. E, sem dúvida, é um rapaz que está super focado, super intenso, a procurar adquirir toda a direção que nós lhes damos. Mais uma vez, hoje, cumpriu muito bem para poder nos ajudar a ganhar jogos.

O QUE PODE MELHORAR?

- Sobretudo, o que nós temos que melhorar, conduzimos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo, mesmo que o adversário procure desde muito cedo essas mesmas pausas. Temos que estar muito focados sempre no jogo. E, depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concertados para que o nosso jogo seja consistente.

- E isso, mentalmente, é algo que a equipe tem que entender e que tem que melhorar. Sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo jogadores que tem uma características de contra-ataques, de transações ofensivas, de grande velocidade.

- Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas tem que ser finalizadas. Não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva, perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu um novo momento.

LIBERDADE DE GABI E FUNÇÕES DEFENSIVAS

- E ele teve as (obrigações defensivas) hoje, mais uma vez. Isso é de salutar porque não é só a linha defensiva que defende, não é só os goleiros que filtram o jogo. Temos que ter um bloco defensivo e a primeira linha é importante.

TRIO ARRASCAETA, GABI E PEDRO