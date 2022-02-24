Paulo Sousa aponta o que o Flamengo precisa melhorar, valoriza vitória e fala em 'sinergia' com a Nação

O Flamengo não tomou conhecimento do Botafogo e venceu o rival por 3 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Cariocão. Durante a coletiva, o técnico Paulo Sousa explicou a importância de vencer clássicos e destacou a importância de haver uma sinergia com a torcida rubro-negra. > ATUAÇÕES: Arrascaeta, Gabi e Lázaro ditam o ritmo da vitória do Flamengo - Todos os jogos são importantes para vencer e, sobretudo quando temos processos novos ajuda bastante. Vitórias em clássicos, dérbis... todos eles porque dão consistência, dão convicções. E conseguimos conectar, para mim são coisas muito importantes, haver uma sinergia com a Nação. Essa sem dúvida é fundamental nesse tipo de vitórias.
O treinador também rasgou elogios a Lázaro, joia da base rubro-negra que foi titular nesta noite. O camisa 13, inclusive, deu uma assistência pelo segundo jogo seguido na temporada. O Mister falou sobre o empenho do meia-atacante e destacou que ele está "super focado".
- É um jogador que tem entrado muito atento, muito focado. Tem trabalhado muito bem, adquirido e seguido nossas indicações e de uma forma clara. E, por isso, vai tendo essas oportunidades: jogando de início, entrando. Era um jogador, como outros da base, que tínhamos referências visuais e escritas.
- Quando chegamos, interagimos também com os responsáveis da base para poder termos ainda mais elementos, de forma a podermos direcionar um melhor trabalho. E, sem dúvida, é um rapaz que está super focado, super intenso, a procurar adquirir toda a direção que nós lhes damos. Mais uma vez, hoje, cumpriu muito bem para poder nos ajudar a ganhar jogos.
O QUE PODE MELHORAR?
- Sobretudo, o que nós temos que melhorar, conduzimos o jogo sempre de forma a não termos pausas no jogo, mesmo que o adversário procure desde muito cedo essas mesmas pausas. Temos que estar muito focados sempre no jogo. E, depois, dentro da facilidade que o jogo parece ter, temos que estar intensamente concertados para que o nosso jogo seja consistente.
- E isso, mentalmente, é algo que a equipe tem que entender e que tem que melhorar. Sobretudo quando fazemos substituições, sejam elas com jogadores com características que possam ser um pouco mais diferentes, sobretudo jogadores que tem uma características de contra-ataques, de transações ofensivas, de grande velocidade.
- Temos que ter a capacidade de pensar que todas as jogadas tem que ser finalizadas. Não podemos perder bolas para podermos ter uma dupla transição. Após uma transição ofensiva, perdemos e temos que entrar numa transição defensiva. Corremos demasiado, deixamos de ter controle e aconteceu um novo momento.
LIBERDADE DE GABI E FUNÇÕES DEFENSIVAS
- E ele teve as (obrigações defensivas) hoje, mais uma vez. Isso é de salutar porque não é só a linha defensiva que defende, não é só os goleiros que filtram o jogo. Temos que ter um bloco defensivo e a primeira linha é importante.
TRIO ARRASCAETA, GABI E PEDRO
- Em relação a mobilidade do Gabi e do Arrascaeta, pois quando temos um jogador de profundidade, como o Pedro, aí que tem que melhorar ainda mais essa profundidade. Ou seja, tem que entender que, quando temos jogadores de mobilidade, quando temos jogadores por fora, ele, sem dúvida, é importante poder estar mais próximo da área, em quadrado com os postes, de forma a poder fazer diferença, como fez no gol. E tem que estar mais próximo para dar essa mesma profundidade, para poder criar espaços e tempos à mobilidade dos nossos jogadores que possam entrar entrelinhas. Isso aconteceu, e o Gabi entendeu isso muito bem, como o Arrascaeta, fizeram realmente um bom jogo.