Paulo ressalta grandeza mundial de Vasco e Cruzeiro e projeta duelo pela Série B nesta quinta-feira

O zagueiro Paulo, do Cruzeiro, quase foi negociado e estava ficando de fora de várias relações de jogos com o técnico Felipe Conceição. Com a chegada de Mozart Santos, voltou a ter chances e até foi titular contra o Operário-PR na rodada passada. Paulo deve seguir no grupo principal da Raposa e agora busca se firmar na equipe. O jogador comentou sobre o duelo de quinta-feira, 24 de junho, contra o Vasco, no Mineirão, pela sexta rodada da Série B, afirmando que mineiros e cariocas são potências do futebol mundial. Confira no vídeo acima. Paulo ganhou novas chances na Raposa para mostrar seu jogo- (Divulgação/Cruzeiro)