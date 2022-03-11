Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro, será julgado e poderá ficar de fora do restante do Campeonato Mineiro

O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, será julgado na próxima terça-feira, dia 15 de março, pela expulsão no jogo contra o Villa Nova, dia 20 do mês passado. Se for condenado, ele pode levar até seis jogos de gancho e ficar de fora dos duelos da Raposa até o fim do Estadual, mesmo que chegue á final. Pezzolano foi denunciado no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz: "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Essa pena, pode variar de uma a seis partidas de suspensão. Ele já cumpriu uma, ficando for do clássico contra o Atlético-MG. Pezzolano já estava pendurado no duelo contra o Villa, com dois cartões amarelos. Após o gol de Edu, que empatou em 2 a 2 a partida, ele levou outro amarelo por ter reclamado com o árbitro. O “apitador” entendeu que havia mais uma reclamação do treinador e o expulsou, com um cartão vermelho direto. O árbitro Antonio Márcio Teixeira da Silva disse na súmula que a expulsão ocorreu porque ele foi "peitado pelo treinador".