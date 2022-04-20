Paulo Pezzolano minimiza erros de arbitragem na derrota do Cruzeiro para o Remo na Copa do Brasil: 'Erro humano. Todos erramos'

O técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano, evitou colocar a culpa na arbitragem pela derrota do time no duelo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Remo, em Belém, por 2 a 1, de virada. O time mineiro reclamou, em campo, de erros do árbitro, que poderiam ter mudado o resultado da partida. Pezzolano preferiu focar em pedir um time mais robusto no duelo de volta, no dia 11 de maio, em Belo Horizonte, e ainda que os novos contratados consigam entender logo o que o treinador quer. A equipe celeste vai precisar de pelo menos dois gols de diferença para conseguir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Confira a análise completa do técnico da Raposa nos vídeos da matéria. O técnico do Cruzeiro espera um time mais forte no duelo de volta conra o Remo-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)