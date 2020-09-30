Paulo Henrique Ganso é mais um jogador do Fluminense a ser diagnosticado com Covid-19

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

Na manhã desta quarta-feira, o Fluminense confirmou que o meio-campista Paulo Henrique Ganso é o décimo atleta do clube a ser diagnosticado com Covid-19. O jogador testou positivo para a doença nos exames realizados após a goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 no Nilton Santos e já está isolado cumprindo a quarentena.

Na última segunda, o jogador entrou aos 36 do segundo tempo no lugar de Nenê e voltou a marcar com a camisa do Tricolor das Laranjeiras após um ano sem balançar as redes. Ele cobrou o pênalti que originou o quarto gol da goleada da equipe, que se recuperou na tabela e chegou à sétima colocação na competição.

Vale lembrar que na última sexta os jogadores foram submetidos à exames e nove deles foram diagnosticados com a doença: Luccas Claro, André, Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, Luan, Miguel, Nascimento e Marcos Paulo. Ambos já estão isolados e cumprem todos os protocolos de saúde estabelecidos.