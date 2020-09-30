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Paulo Henrique Ganso é mais um jogador do Fluminense a ser diagnosticado com Covid-19

Meio-campista testou positivo para a doença nos exames realizados após a goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 no Nilton Santos. O jogador já está isolado e cumprindo a quarentena...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 10:36
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Na manhã desta quarta-feira, o Fluminense confirmou que o meio-campista Paulo Henrique Ganso é o décimo atleta do clube a ser diagnosticado com Covid-19. O jogador testou positivo para a doença nos exames realizados após a goleada sobre o Coritiba por 4 a 0 no Nilton Santos e já está isolado cumprindo a quarentena.
Na última segunda, o jogador entrou aos 36 do segundo tempo no lugar de Nenê e voltou a marcar com a camisa do Tricolor das Laranjeiras após um ano sem balançar as redes. Ele cobrou o pênalti que originou o quarto gol da goleada da equipe, que se recuperou na tabela e chegou à sétima colocação na competição.
Vale lembrar que na última sexta os jogadores foram submetidos à exames e nove deles foram diagnosticados com a doença: Luccas Claro, André, Martinelli, Calegari, Luiz Henrique, Luan, Miguel, Nascimento e Marcos Paulo. Ambos já estão isolados e cumprem todos os protocolos de saúde estabelecidos.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo, às 11h, no Nilton Santos, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar de vez na briga pelo G-6 da competição.

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