Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo; Bruno Lazaroni assume

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O Botafogo tem mudanças na comissão técnica. O clube divulgou, na tarde desta quinta-feira, que Paulo Autuori não é mais o treinador da equipe. A pressão pelos recentes resultados negativos pesou e o comandante foi desligado no cargo. Além dele, o auxiliar-técnico Renê Weber também deixa o clube.O novo treinador do Botafogo é Bruno Lazaroni. Auxiliar permanente da equipe, ele terá a primeira chance como treinador efetivado desde que chegou ao clube de General Severiano. Lazaroni já comanda a equipe contra o Fluminense, neste domingo, às 11h, pela 13ª rodada do Brasileirão.

- Caro Presidente e membros do Comitê, passo aqui para comunicar que está na hora de proceder mudanças, sem qualquer tipo de constrangimentos. Tanto assim que ontem, para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que é esse o caminho. Uma coisa é ser persistente, outra, é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude já tomada. Por favor, buscar, imediatamente, soluções. Obrigado. Lembranças às famílias - explicou Autuori.Veja a nota divulgada pelo Botafogo:​"O Botafogo de Futebol e Regatas, através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que Paulo Autuori não é mais o técnico da equipe profissional. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. Em contato com o Clube, Autuori se manifestou sobre a saída.

- Caro Presidente e membros do Comitê, passo aqui para comunicar que está na hora de proceder mudanças, sem qualquer tipo de constrangimentos. Tanto assim que ontem, para facilitar as coisas, comuniquei aos jogadores que é esse o caminho. Uma coisa é ser persistente, outra, é ser teimoso. Quando os sinais são negativos, é teimosia. Sem espaço para retroceder na atitude já tomada. Por favor, buscar, imediatamente, soluções. Obrigado. Lembranças às famílias - explicou Autuori.

Em função disso, o Botafogo só tem a agradecer a Autuori - profissional de grande identificação e história - por todo respeito e gratidão ao Clube em aceitar o desafio em um período de grandes dificuldades financeiras e em meio a uma pandemia. Também deixa a função o auxiliar-técnico Renê Weber, a quem reiteramos o agradecimento por todo o trabalho ao longo desse período.

O Comitê Executivo de Futebol comunica que Bruno Lazaroni é o novo treinador da equipe. O profissional comandará o time já na partida contra o Fluminense, neste domingo, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.