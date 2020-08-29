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Paulo Autuori evita polêmica com arbitragem: 'Fizemos os gols, e infelizmente não foram validados'

Treinador lamentou gols sofridos e não viu um domínio do Internacional na partida:
'O adversário não nos amassou, não teve toda hora oportunidade de gol'...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 20:58

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 20:58
Crédito: Paulo Autuori lamenta derrota do Botafogo - Reprodução / Botafogo TV
Neste sábado, o Botafogo foi derrotado pelo Internacional por 2 a 0, no Nilton Santos, e conheceu seu primeiro revés no Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, Paulo Autuori não viu um domínio do time gaúcho durante o jogo e lamentou o gols sofridos pelo Alvinegro.
- A equipe sofreu dois gols que não pode sofrer, contra o líder da competição. Isso é nossa responsabilidade. Com isso nós temos controle. O adversário não nos amassou, não teve toda hora oportunidade de gol. Pelo contrário, o Botafogo chegou no primeiro tempo, podia ter feito gol. Os critérios impedem de a gente poder entender melhor as coisas. Mas a responsabilidade é minha - disse Autuori, que ainda continuou para elogiar .
Em jogo de arbitragem polêmica, o treinador evitou criticar o VAR e lamentou as chances perdidas.
- É uma equipe que está de alguma maneira conseguindo consistência. Hoje perdemos o jogo porque falhamos nos gols. Sabemos disso. Tivemos as chances, fizemos gols, e infelizmente não foram validados - finalizou.
Com o resultado, o Botafogo permanece em 11º lugar na tabela de classificação, com seis pontos conquistados. O Alvinegro volta ao gramados na próxima quarta-feira, diante do Coritiba, às 20h30, no Nilton Santos

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