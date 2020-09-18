Paulo Autuori elogia postura do Botafogo: 'Tem jogado para ganhar'

Crédito: (Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo saiu na frente para buscar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Alvinegro superou o Vasco por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos. Após a partida, Paulo Autuori afirmou que o desempenho recente da equipe pedia por um resultado positivo.

- O Botafogo tem jogado os jogos para ganhar. Deveríamos estar surfando mais em cima da tabela do Brasileiro, deixamos alguns pontos no final do jogo. A equipe tem feito bons jogos, nada de excepcional. Tem sido sólida ao longo dos jogos e estava levando gols em lances pontuais. Contra o Vasco, no domingo passado, fizemos um belo jogo, e estivemos bem hoje de novo. Atitude, disponibilidade física... Setembro será um mês muito difícil para nós, sem possibilidade de descanso - analisou.

Matheus Babi, novamente, foi às redes. O camisa 9 marcou o gol da vitória e foi alvo de elogios de Autuori.

- O Babi, por aquilo que estávamos vendo no treino antes de a competições voltarem, dificilmente ficaria fora de jogos. Eu falo muito de equipe, as individualidades aparecerem por espontaneidade - elogiou.No fim do segundo tempo, o Botafogo temeu por uma situação física. Um minuto após ter feito a terceira parada de substituição, Honda e Gatito reclamaram de dores musculares. Os dois se seguraram até o apito final e a parte mental da equipe foi enaltecida.