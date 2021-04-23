Paulistão, Premier League... saiba onde assistir aos jogos de sexta-feira

Crédito: Martin Mejia / POOL / AFP

A sexta-feira (23) de futebol será agitada pelas competições ao longo do mundo. O São Paulo recebe o Santo André pelo Campeonato Paulista, às 20h, no Morumbi. A partida será transmitida pelos canais Sportv e Premiere

COMPETIÇÃO DISPUTADA! CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021No mesmo horário, 20h, o Palmeiras visita o Guarani, também pelo Paulistão. A partida acontece no estádio Brinco de Ouro, Campinas, e o Premiere transmite.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

16h - Arsenal x Everton Premier League Onde assistir: DAZN

20h - São Paulo x Santo André Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere

20h – Guarani x PalmeirasCampeonato PaulistaOnde assistir: Premiere

20h30 - Sporting KC x Orlando City Major League SoccerOnde assistir: DAZN