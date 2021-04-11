Paulistão: De virada, Bragantino derrota o São Bento

Foi no sufoco, mas o Bragantino bateu o São Bento por 2 a 1, em Sorocaba. Com gols de Helinho e Ytalo, o Massa Bruta chegou aos 11 pontos e lidera a chave C. O Bento é o lanterna da chave B, com 2 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, o São Bento mede forças com o Santo André, fora de casa. O Bragantino encara o São Paulo, no Morumbi.
Jogo animado
A etapa inicial teve muita disposição das duas equipes. Quem beliscou primeiro foi o São Bento. Ítalo saiu na cara de Cleiton, que defendeu a finalização e viu Diego Tavares cabecear forte para o fundo da rede. Não demorou muito e o Bragantino empatou. Em cobrança de pênalti, Helinho deixou tudo igual. O São Bento ainda chegou com perigo na bola parada, porém Daniel Costa acertou o travessão.
Muita correria e pouco futebol
Nos 45 minutos finais a qualidade do duelo caiu. Sem inspiração, os dois times não chegavam com qualidade e quase nada era criado. Nem mesmo as entradas de Claudinho e Artur ajudaram o Massa Bruta a melhorar dentro das quatro linhas.
Gol salvador
Nos minutos finais, Helinho achou Ytalo na grande área, que sem nervosismo, tocou na saída do goleiro, 2 a 1.