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Paulistão 2021: FPF divulga jogos da primeira fase do torneio

A Federação divulgou nesta terça-feira a tabela com todas as partidas dos clubes, e horários e locais serão informados posteriormente; final está marcada para dia 23 de maio...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 14:05
Crédito: Divulgação/FPF
A Federação Paulista de Futebol divulgou, no início da tarde desta terça-feira, a tabela do Campeonato Paulista de 2021. O atual campeão, Palmeiras, estreará diante do São Caetano, campeão da A2, no dia 28 de fevereiro, data de início do torneio. A final está marcada para 23 de maio.
O Corinthians viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino, o Santos visita o Santo André e o São Paulo recebe o Botafogo-SP, tudo isso na primeira rodada. O primeiro clássico marcado é o Dérbi, válido pela segunda rodada, na casa do Corinthians.
A primeira fase terá 12 rodadas e classificará oito clubes, sendo dois de cada grupo, às quartas de final. Assim como na última edição, quartas e semifinais serão definidas em jogo único, e as finais acontecem em dois confrontos.
> CONFIRA TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Uma grande novidade será a presença de VAR em todo o campeonato, além da utilização de até sete jogadores da base ao mesmo tempo. Posteriormente, a FPF detalhará os locais, datas e horários das partidas.
Os grupos, conforme já detalhados em sorteio anterior, foram divididos da seguinte forma:
Grupo A: Corinthians, Botafogo, Inter de Limeira e Santo AndréGrupo B: São Paulo, Ponte Preta, São Bento e FerroviáriaGrupo C: Palmeiras, Ituano, Novorizontino e Red Bull BragantinoGrupo D: Santos, São Caetano, Guarani e Mirassol

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