Paulinho vestirá a camisa 15 em seu retorno ao Corinthians

Diferentemente da sua primeira passagem pelo Corinthians, entre 2010 e 2013, onde se destacou com a camisa 8, dessa vez o meia Paulinho utilizará o número 15 do Timão. Mas não será a primeira vez que o atleta levará essa numeração às costas, não apenas na sua carreira, mas como até mesmo com a camisa corintiana.

Poucos se recordam, mas o primeiro número vestido por Paulinho no Timão foi o 15. Quando o atleta chegou ao clube do Parque São Jorge, em maio de 2010, a camisa 8 era usada por Jucilei - no início daquela temporada, o dono do número era o meia Tcheco, que em setembro do mesmo ano deixou o Corinthians para voltar ao Coritiba.

No ano seguinte, o Timão não utilizou númeração fixa nas primeira partidas da temporada, mas na inscrição para a fase preliminar da Libertadores, onde a equipe alvinegra foi eliminada precocemente para o Tolima, da Colômbia, Paulinho foi inscrito com o número 7.

Em fevereiro de 2011, menos de um mês após a desclassificação na competição continental, Jucilei foi negociado com o Anzhi, da Rússia, e a camisa 8 ficou livre para Paulinho imortalizar, principalmente após o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, na partida de volta das quartas de final da Libertadores de 2012, no estádio do Pacaembu, um dos episódios mais importantes da primeira e única conquista continental corintiana.

No entanto, a camisa 8 atualmente é vestida por Renato Augusto, curiosamente o atleta que herdou o número após a saída de Paulinho para o Tottenham, em 2013. Renato também saiu do Timão e voltou na última temporada.

Em recente entrevista ao "Globo Esporte", Renato disse que cederia a numeração para Paulinho, caso fosse necessário. No entanto, o recém-contratado optou por usar a 15, que estava vaga, justamente por relembrar o início dele pelo Timão e também na Seleção, quando usou a camisa 15 na Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

- Minha primeira passagem pelo Corinthians e Seleção Brasileira se iniciou com o número 15, então esse é o motivo (dele ter escolhido o número). Aqui está o 15 do Timão - disse Paulinho em vídeo publicado nas redes sociais do Corinthians.

Antes do anúncio, algumas possibilidades foram especuladas, como o meia vestir a camisa 88, semelhantemente ao que o Timão fez quando o atacante Jô retornou ao clube - o atleta costumava a vestir a 7, que era ocupada por Luan, então passou a vestir a 77 -, o 80, ou até mesmo que era levantado o questionamento sobre o número que Renato Augusto vestiria caso passasse a 8 para o Paulinho, podendo Renato retornar a usar o número 25, primeiro que o jogador utilizou pelo clube alvinegro.

Além de Corinthians e Seleção Brasileira, Paulinho utilizou a camisa 15 no Barcelona-ESP e Al-Ahli-SAU.

O retorno do meia foi anunciado na manhã desta quarta-feira, justamente dia 15 de dezembro, oito anos, cinco meses e 23 dias após a saída do jogador ao futebol inglês, que, na despedida, prometeu que retornaria ao Corinthians no futuro.