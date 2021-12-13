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Paulinho vai ao CT do Corinthians e tem foto e vídeo vazados

Volante está perto de ser anunciado como reforço do Timão para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 20:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 20:00

Após oito anos, o Corinthians está perto de anunciar o retorno do volante Paulinho. Imagens do jogador no centro de treinamento do Alvinegro foram vazadas nas redes sociais. Nelas, o atleta aparece utilizando o calção do clube e conduzindo a bola enquanto é filmado no CT Joaquim Grava.Além do vídeo, também há uma imagem de Paulinho em cima de um trator, que deve ser usada para anunciar o patrocínio do grupo Taunsa, que atua no ramo de produtos e serviços agrícolas.Paulinho e Corinthians já têm um acordo verbal há algum tempo e o contrato deve ser de dois anos. O jogador está livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Apesar do vídeo, o clube ainda não se manifestou.
Crédito: OvolantePaulinhodurantegravaçãonoCTdoCorinthians(Foto:Reprodução/Corinthians

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