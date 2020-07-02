Paulinho, ex-Vasco, sofre lesão e pode voltar a jogar só no próximo ano

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O meia-atacante Pauinho, do Bayer Leverkusen, sofreu uma lesão e está fora da final da Copa da Alemanha no próximo sábado, contra o Bayern de Munique, em Berlim. O jogador também não atuará na reta final da Liga Europa, que será disputada em agosto.

Segundo informou o clube alemão, o brasileiro se machucou no treino da última terça-feira, teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por uma cirurgia. O Bayer não informou por quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados, limitando-se a dizer apenas que "estará ausente por alguns meses".

Lesões como esta, entretanto, podem levar de seis a oito meses de recuperação. Portanto, é provável que Paulinho só volte a atuar no início de 2021.