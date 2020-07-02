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futebol

Paulinho, ex-Vasco, sofre lesão e pode voltar a jogar só no próximo ano

Jogador se machucou no treinamento de terça-feira e será desfalque no Bayer Leverkusen...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 17:16
Crédito: Reprodução / Twitter
O meia-atacante Pauinho, do Bayer Leverkusen, sofreu uma lesão e está fora da final da Copa da Alemanha no próximo sábado, contra o Bayern de Munique, em Berlim. O jogador também não atuará na reta final da Liga Europa, que será disputada em agosto.
Segundo informou o clube alemão, o brasileiro se machucou no treino da última terça-feira, teve confirmada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por uma cirurgia. O Bayer não informou por quanto tempo o atleta ficará afastado dos gramados, limitando-se a dizer apenas que "estará ausente por alguns meses".
Lesões como esta, entretanto, podem levar de seis a oito meses de recuperação. Portanto, é provável que Paulinho só volte a atuar no início de 2021.
- É uma pena e quase trágico que Paulinho não esteja no fim da temporada em Berlim e na continuação da Liga Europa, em agosto. Sua lesão grave nos motiva ainda mais a conquistar o título para ele no fim de semana. Desejamos muita força e uma rápida recuperação - disse Simon Rolfes, diretor esportivo do clube.

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