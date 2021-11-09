Paulinho e Dentinho no Corinthians? Veja o que LANCE! sabe do tema

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians/Lancepress

O término do ano está próximo e com ele chegará também a temporada de especulações e possíveis negócios, com o Corinthians não será diferente e a Fiel torcida tem motivos de sobra para ficar ansiosa. Além de ficar mal acostumada com a agressividade do clube em 2021, ela vê dois ídolos livres no marcado como Paulinho e Dentinho. No entanto, se depender da atual diretoria, apenas um deles deverá vestir a camisa alvinegra em 2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians

Embora os dirigentes do Timão e as pessoas próximas de Paulinho neguem o avanço das negociações, o volante tem encaminhada sua volta ao Parque São Jorge. Os termos já foram debatidos e são conhecidos de ambas as partes, mas ainda não foi assinado, nem oficializado, já que ele não poderá jogar neste ano e só será inscrito a partir da próxima temporada, quando receberá salários.

Segundo apurou o LANCE!, confirmando informação do GE, Paulinho já está usando as dependências do CT Joaquim Grava para seu condicionamento físico. Na última sexta-feira, Gil relatou a visita do meio-campista, que agora será diária, mas ainda sem vínculo, que deverá ser assinado em janeiro com duração de dois anos, com possibilidade de renovação para o terceiro.O termo usado é "deve", pois ainda não é possível cravar o acerto 100%. Uma das preocupações é garantir a vaga na Libertadores para ter mais segurança financeira para abrigar o elenco atual, com Paulinho e outros possíveis reforços pontuais que a comissão venha a pedir para a próxima temporada.

E uma dessas possíveis contratações não deve ser a de Dentinho, que ficou livre de contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e pode assinar com outro clube. O atacante virá ao Brasil para analisar ofertas, mas ele não deverá encontrar uma com papel timbrado do Corinthians. Neste momento, o Timão não coloca o Filho do Terrão como alvo de seu interesse na janela de janeiro.

Depois de praticamente um década fora do Brasil, Dentinho sempre foi um sonho da torcida corintiana e da própria diretoria do clube em alguns momentos. No entanto, nunca foi uma negociação fácil, que sempre esbarrou na dureza de postura do Shakhtar Donetsk, que nunca abriu mão do jogador.

Atualmente, o consenso é de que o elenco conta com jovens promissores na mesma posição e que podem perder espaço com a chegada de um jogador com o status de Dentinho. A ideia é focar na busca por peças para reforçar setores mais carentes, como um centroavante e um zagueiro, além de reposições que possam amenizar o desfalque de seus "medalhões".