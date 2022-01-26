Paulinho avalia sua reestreia pelo Corinthians e comenta reencontro com a Fiel: 'Retribuir dentro de campo'

Paulinho foi uma das principais atrações no empate entre Corinthians e Ferroviária na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Apesar dos poucos minutos, o meia fez boa partida e quase marcou em sua reestreia.> GALERIA: Renato Augusto e Willian são os melhores na estreia do Timão

O camisa 15 entrou aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar de Du Queiroz, e mudou a dinâmica da partida. Em apenas 30 minutos, ele foi o jogador do Timão que mais finalizou na partida, somando seis finalizações, sendo duas no alvo.

- Feliz pelo retorno, pela volta. Tive algumas oportunidades, uma delas o goleiro da Ferroviária conseguiu fazer a defesa. Nas outras, uma que eu cabeceei para fora, a outra que eu finalizei com o pé direito e também, infelizmente, não foi dentro do gol, e uma outra que eu peguei errado, né? Um pouco de cara ali, faltou um pouquinho para o Róger chegar na bola - disse o meia em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

Apesar das chances perdidas, o jogador ficou satisfeito com sua reestreia, especialmente por ter ficado longe dos gramados por dez meses.

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- Acho que no geral, depois de quase dez meses sem atuar, tive uma boa estreia e agora é trabalhar para, se Deus quiser, no próximo jogo, se conseguir entrar, fazer um golzinho e o mais importante conseguir a primeira vitória do campeonato - afirmou.

Ao entrar em campo, Paulinho não apenas realizou seu 50º jogo no Paulistão pelo Timão, como teve o primeiro contato com a Fiel na Neo Química Arena. O camisa 15 agradeceu ao carinho da torcida e espera retribuir com títulos.

- Sem palavras. A forma que me receberam, o carinho que a torcida tem por mim, isso daí também é por minha parte. Acho que a forma que fui recepcionado aqui na Arena, não tenho palavras. Agora é retribuir dentro de campo, para se Deus quiser, no futuro conseguir vitórias e títulos importantes - concluiu.

O próximo desafio do Corinthians no Campeonato Paulista é no domingo (30), às 18h30, contra o Santo André, no Estádio Bruno José Daniel.