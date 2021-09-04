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Patrocínio master do futebol feminino do Corinthians também contemplará o masculino

Acordo com a Spani Atacadista durará até o fim de 2022. Marca também estampará uniformes da comissão técnica e de treinos e viagens do elenco profissional masculino...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 15:59
Crédito: Divulgação/Corinthians
Durante a live de aniversário de 111 anos do Corinthians, o clube anunciou a Spani Atacadista como patrocinadora master do time feminino. No entanto, além de estampar a faixa principal da camisa das meninas do Timão, a empresa também irá expor a marca no futebol masculino corintiano.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom um acordo até o fim de 2022, a parceria entre o Corinthians e a Spani Atacadista contempla a exposição nos uniformes de treino e viagens dos jogadores e também nas vestimentas da comissão técnica.
- Estamos muito felizes por contar com o apoio da Spani em nossa camisa. Faz parte do nosso objetivo de tornar o feminino cada vez mais autossustentável e fortalecer o futebol masculino - afirmou o presidente corintiano Duilio Monteiro Alves.
A parceria com o Corinthians também é histórica para a empresa, que se tornou a primeira da região do Vale do Paraíba a investir em um time da elite do futebol nacional.
- O Corinthians está entre os maiores clubes do mundo e poder aliar a nossa marca para fazer parte da história de um time que extrapola as fronteiras é uma oportunidade que toda empresa busca. Tenho certeza que teremos um ótimo retorno de identidade para a nossa marca e que esta parceria será marcada com conquistas de ambos os lados - afirmou Cléber Gomez, diretor-presidente do Grupo Zaragoza, empresa detentora da bandeira Spani Atacadista.
Para o elenco profissional masculino, o Corinthians também anunciou os patrocínios da Mercado Bitcoins, para a barra frontal, e dos Postos Ale para a parte frontal superior.

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