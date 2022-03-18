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Patrocinense x Cruzeiro: onde assistir, prováveis times e desfalques do jogo pelo Campeonato Mineiro

Já classificada, Raposa vai para a última rodada do Estadual com um time alternativo para tentar buscar os três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 18:31

Publicado em 18 de Março de 2022 às 18:31

Patrocinense e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 19 de março, às 16h30, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Todos os jogos da 11ª rodada serão no mesmo horário, pois há algumas definições a serem concluídas, como posição dos semifinalistas, rebaixados e quem irá jogar o Troféu Inconfidência. O Cruzeiro, vice-líder com 22 pontos, tenta alcançar o líder Atlético-MG, com 25, para terminar como melhor time da primeira fase e ter vantagem na semifinal, ou se manter à frente do Athletic, terceiro, que tem a mesma pontuação da equipe celeste e também briga pela liderança no seu jogo contra o Villa Nova, em São João Del Rei. Já o Patrocinense, 10º colocado, com sete pontos, luta desesperadamente para não ser rebaixado. E só a vitória confirma a equipe de Patrocínio na elite mineira na próxima temporada. Uma derrota fará o clube do interior precisar de uma combinação de resultados para não cair. Paulo Pezzolano levará um time alternativo para jogo, poupando alguns titulares, já pensando nas semifinais do Estadual. Muitos garotos da base farão parte do elenco que estará em campo neste sábado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x PATROCINENSEData: 19 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Pedro Alves Nascimento, Patrocínio (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes LiraOnde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FMPATROCINENSE (Técnico:Max Sandro)Jaccson; Douglas Dias, Alisson Brand, Marcão e Samuel Toscas; Matheusão, Michel Elói e Igor Maduro; Aslen, Márcio Jonatan eJônatas Obina Desfalques: nenhum CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)Otávio, Geovane Jesus, Weverton, Matheus Silva e Matheus Bidu; Adriano, Miticov, Giovanni e Daniel Junior; Bruno José e Vitor Leque. Desfalques: nenhum
Crédito: Otimecelestetentaráaliderançadafasedeclassificação,mesmolevandoumtimereservaparaPatrocínio(Divulgação/TwitterCruzeiro

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