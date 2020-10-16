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Condenado na Itália

Patrocinadores avisam que deixarão o Santos se clube seguir com Robinho

Muitos já avisaram que se o clube mantiver em seu elenco o jogador, que foi condenado em primeira instância, eles vão deixar de patrocinar o clube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 16:00

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:00

O atleta Robinho e o presidente do Santos, Orlando Rollo
O atleta Robinho e o presidente do Santos, Orlando Rollo Crédito: Reprodução Facebook
O Santos está em situação delicada com seus patrocinadores após anunciar a contratação do atacante Robinho. Muitos deles já avisaram que se o clube mantiver o projeto de manter em seu elenco o jogador, que está sendo acusado de estupro na Itália e foi condenado em primeira instância, eles vão deixar de patrocinar o clube.
"A Tekbond repudia toda e qualquer situação de violência e promove o respeito à diversidade e a inclusão em suas operações. A empresa não teve conhecimento prévio sobre a contratação ou intenção do clube em contratar jogadores. Manifestamos nossa preocupação sobre o fato ao Santos assim que soubemos e, neste momento, a continuidade do nosso patrocínio está condicionada ao cancelamento da contratação do jogador pelo clube", disse a empresa.
Quem também havia se manifestado anteriormente foi a Orthopride, que rompeu o contrato de patrocínio que tinha com o clube até fevereiro de 2021. A empresa de ortodontia estética estampava sua marca dentro do número das camisas e não quis ver seu nome atrelado a um jogador condenado por estupro na Itália.
Outra empresa que também prometeu que se o jogador entrar por uma porta ela sai por outra foi a Kicaldo, que avisou que se o Santos mantiver as negociações com Robinho ela vai deixar de patrocinar o clube da Vila Belmiro.
Por volta das 19h desta sexta-feira (16), o Santos publicou uma nota oficial no site e nas redes sociais do clube comunicando a suspensão, em comum acordo, do contrato de Robinho.

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