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futebol

Contratação de Robinho pelo Santos pode ser desfeita após reunião

Retorno do jogador, condenado em 1ª instância por crime de violência sexual, tem recebido críticas. Matéria do site "Globo Esporte" e repercussão na internet deixam futuro aberto...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 12:33

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:33

Crédito: Ivan Storti/Santos
Anunciado pelo Santos no último sábado, Robinho ainda pode ter a contratação desfeita pelo clube. O atacante precisa que sua contratação seja aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, em reunião prevista para a noite da próxima quarta-feira (21). Nesta sexta-feira, o site "Globo Esporte" publicou matéria com trechos do processo que condena o Robinho por crime de violência sexual na Itália, com relatos reveladores do atleta. Após a publicação, a hashtag "#ForaRobinho" entrou nos trending topics do Twitter no Brasil.
Pelo Peixe estar a dois meses da eleição presidencial, com data agendada para o dia 12 de dezembro, toda e qualquer transação de chegada e saída de atletas precisa da anuência dos conselheiros. Daí vem a reunião prevista para quarta.Embora condenado em primeira instância pela Justiça italiana, Robinho nega ter induzido a vitima a ter relações sexuais sem consentimento, embora admita ter praticado sexo oral com consentimento com a parte acusadora, uma jovem albanesa com 23 anos em 2013, ano em que a situação aconteceu.
Ainda assim, o processo em andamento e a divulgação pelo site "Globo Esporte" das interceptações de conversas entre Robinho e Ricardo Falco, amigo condenado com o jogador pela participação no caso, podem pesar na escolha de alguns membros do Conselho, e até mesmo culminar em uma possível reprovação da contratação, obrigando o Santos a rescindir o contrato com o atleta. O vínculo, inclusive, já está formalizado e publicado na CBF.
Caso os conselheiros aprovem o retorno de Robinho, o atacante estará apto para estrear no dia 25 de outubro, em duelo contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.
A repercussão da contratação de Robinho tem sido negativa. Por meio das redes sociais, torcedores e até mesmo membros da imprensa criticaram a escolha do Peixe. Na última quarta-feira (14), a empresa Orthopride, que estampava a sua marca na parte interna dos números das camisas do Santos, rompeu vínculo que iria até fevereiro de 2021 com o Alvinegro. A Orthopride citou ter tomado a decisão de ruptura "em respeito às mulheres".

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