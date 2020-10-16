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Condenado na Itália

Santos e Robinho comunicam suspensão do contrato em comum acordo

Decisão foi divulgada em nota no site oficial do clube e em uma rede social do jogador nesta sexta-feira (16), após clube ser pressionado e perder patrocinadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 19:44

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:44

Robinho foi contratado pelo Santos mesmo tendo sido condenado em primeira instância por violência sexual
Robinho foi contratado pelo Santos mesmo tendo sido condenado em primeira instância por violência sexual Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos decidiu suspender o contrato do atacante Robinho, condenado em primeira instância por violência sexual na Itália e que teve gravações que embasam a condenação divulgadas nesta sexta-feira (16). A nota, divulgada no site do clube, comunicou que o acordo foi em comum acordo para que o atleta "possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo". 
Em um vídeo em uma de suas rede sociais, Robinho declarou que está triste e precisa focar em sua defesa no caso. "Com muita tristeza no coração, venho falar para vocês que tomei a decisão junto do presidente de suspender meu contrato neste momento conturbado da minha vida. Meu objetivo sempre foi ajudar o Santos Futebol Clube. Se de alguma forma estou atrapalhando, é melhor que eu saia e foque nas minhas coisas pessoais. Para os torcedores do Peixão e aqueles que gostam de mim, vou provar minha inocência",  afirmou.
A contratação de Robinho, oficializada no último dia 10, causou polêmica  por conta do processo que tramita na Itália. Em 2017, o atleta foi condenado por violência sexual em grupo contra uma mulher albanesa em uma boate em ocorrência registrada em janeiro de 2013. 
Confira, na íntegra, a nota divulgada pelo Santos:
O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

REPORTAGEM REVELA GRAVAÇÕES DE ROBINHO

Interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça italiana, tidas como fundamentais para a condenação em primeira instância de Robinho, 36, por violência sexual de grupo, em 2017, foram reveladas nesta sexta-feira (16) pelo site GE.
Em novembro de 2017, o Tribunal de Milão julgou como procedente a acusação do Ministério Público italiano de que Robinho participou, com outros cinco homens, de violência sexual coletiva contra uma albanesa de 23 anos em uma discoteca de Milão. O episódio ocorreu em janeiro de 2013, quando ele tinha 28 anos e jogava no Milan.
Ainda segundo o Ministério Público, o grupo teria embebedado a jovem, que teria ficado inconsciente e sido levada para a chapelaria do estabelecimento, onde teria sido violentada múltiplas vezes. A defesa do jogador, à época, afirmou que não existem provas de que a relação foi sem consentimento. A acusação foi baseada no depoimento da vítima e em conversas telefônicas interceptadas do grupo de amigos, com comentários jocosos sobre o ocorrido.
No primeiro julgamento, ele e o amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão, além de pagamento de indenização de 60 mil euros -os outros foram considerados incontactáveis, e o processo foi suspenso para eles. As interceptações foram iniciadas em janeiro de 2014, em telefones grampeados e escutas instaladas em carro usado por Robinho. As conversas entre Robinho e Falco reveladas pelo GE foram consideradas prova de que eles sabiam da condição da vítima.

AMEAÇA DE PATROCINADORES

A contratação de Robinho deixou o Santos em situação delicada com seus patrocinadores. Alguns deles já avisaram que, se o clube mantiver o projeto de manter em seu elenco o jogador, vão romper os contratos. A Orthopride, inclusive, foi a primeira a se manifestar e já rompeu a parceira que tinha com o time até 2021.
Kicaldo, Tekbond e Philco foram outras empresas que possuem contatos de patrocínios estabelecidos com o Santos que já reiteraram que irão romper a parceria caso Robinho permaneça no clube da baixada.

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