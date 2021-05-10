Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Patrocinadora do futebol e do basquete, Moss indica investimento no e-sports do Flamengo
futebol

Patrocinadora do futebol e do basquete, Moss indica investimento no e-sports do Flamengo

Fundador da empresa, Luis Felipe Adaime responde comentário nas redes sociais e anuncia que ampliará patrocínio em breve...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 18:50

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 18:50

Crédito: Divulgação/Moss
Uma parceria recente e que não para de crescer. Anunciada como nova patrocinadora do futebol do Flamengo no fim de março, a MOSS ficou satisfeita com o retorno no último mês e decidiu expandir o investimento para outros esportes. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a marca como nova parceira do basquete. E o próximo passo já está definido: o time de e-sports do Fla.
+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valoresO anúncio foi feito pelo próprio fundador e CEO da empresa, Luis Felipe Adaime. Após o pedido de um torcedor nas redes sociais, o empresário respondeu e garantiu que o novo patrocínio será anunciado em breve. De acordo com informações da 'Coluna do Fla', a parceria entre Moss o e-sports do Flamengo será de seis meses, sendo iniciada a partir do mês de agosto de 2021. O acordo renderá cerca de R$ 250 mil aos esportes eletrônicos do Rubro-Negro. Em contrapartida, a empresa também poderá expor a marca no perfil do 'Flamengo Esports" nas mídias digitais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados