Patrocinadora do futebol e do basquete, Moss indica investimento no e-sports do Flamengo

Uma parceria recente e que não para de crescer. Anunciada como nova patrocinadora do futebol do Flamengo no fim de março, a MOSS ficou satisfeita com o retorno no último mês e decidiu expandir o investimento para outros esportes. Nesta segunda-feira, o clube anunciou a marca como nova parceira do basquete. E o próximo passo já está definido: o time de e-sports do Fla.

+ Flamengo acerta parceria e Havan é nova patrocinadora do futebol do clube; veja valoresO anúncio foi feito pelo próprio fundador e CEO da empresa, Luis Felipe Adaime. Após o pedido de um torcedor nas redes sociais, o empresário respondeu e garantiu que o novo patrocínio será anunciado em breve. De acordo com informações da 'Coluna do Fla', a parceria entre Moss o e-sports do Flamengo será de seis meses, sendo iniciada a partir do mês de agosto de 2021. O acordo renderá cerca de R$ 250 mil aos esportes eletrônicos do Rubro-Negro. Em contrapartida, a empresa também poderá expor a marca no perfil do 'Flamengo Esports" nas mídias digitais.