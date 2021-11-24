Patrocinadora do Flamengo lança 'Black Friday do Mengão' para a final da Libertadores

Pela segunda vez em três anos, o Flamengo está na final da Libertadores. Dessa vez o desafio será contra o Palmeiras, em jogo único que acontecerá em Montevidéu, no dia 27 de novembro. O confronto coloca frente a frente os dois últimos campeões do torneio mais importante do nosso continente.

E um dos maiores clássicos do futebol brasileiro ganhou um tempero a mais com a volta da “Black Friday do Mengão”. A campanha realizada pelo site de apostas Sportsbet.io, patrocinador do Rubro-Negro, chega a sua terceira edição e pagará 10 vezes a aposta em caso de título do clube carioca - aposta máxima de R$10.“A ‘Black Friday do Mengão’ já se tornou uma tradição neste período do ano, especialmente porque o Flamengo está novamente no topo do futebol sul-americano. O time e a torcida criaram uma história de amor com a Libertadores e, neste ano, novamente podem levantar a taça. Como patrocinadores desde o início dessa fase vitoriosa, estaremos novamente com o time nessa decisão”, afirmou Justin Le Brocque, Head de Marketing da Sportsbet.io.

A promoção já está disponível e para ter acesso basta ACESSAR ESTE LINK. Ela é válida apenas para apostadores brasileiros; as apostas devem ser simples e podem ser feitas apenas antes do início da partida. Também não é possível cancelar a aposta, uma vez que tenha sido registrada, por se tratar de um evento promocional. E diferentemente da prática comum do mercado - que oferece prêmios ou apostas grátis - o dinheiro da eventual premiação poderá ser usado da maneira mais conveniente ao apostador, inclusive poderá ser sacado.

A “Black Friday do Mengão” acontece pela segunda vez em uma final de Libertadores. Na primeira oportunidade, em 2019, o Flamengo bateu o River Plate na decisão em Lima-PER.

O jogo entre Flamengo e Palmeiras acontece no próximo dia 27 de novembro, às 17 horas, prazo máximo para a realização de apostas.