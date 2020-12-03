Patrocinadora do Corinthians lança tour virtual pela Neo Química Arena

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians

A Midea, patrocinadora do Corinthians na temporada de 2020 do futebol brasileiro, lançou uma novidade para homenagear os 110 anos do clube paulista. Agora, a Fiel Torcida pode fazer um tour virtual pela Neo Química Arena. Além do estádio, os visitantes poderão conhecer espaços como o camarote e showroom Midea, áreas de aquecimento, vestiário, acesso ao campo e, ainda, o Átrio com os principais títulos alvinegros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

O Tour virtual ainda conta com informações sobre os momentos mais marcantes da história do clube e a descrição dos ambientes.

Para aproveitar o tour, o visitante deve utilizar seu login do Facebook para registrar o acesso ao site, que em período de pandemia e quarentena por conta do coronavírus, é uma nova maneira de aproximar o clube e seus admiradores.

- A Midea, se sente tão horada em fazer parte da história do time que continua comemorando os 110 anos do Corinthians e inovando nas ações. Neste momento, em especial, os torcedores poderão matar as saudades do estádio no tour virtual e aprender mais sobre a história de sua maior paixão, o Timão - afirmou Simone Camargo, diretora de marketing da Midea.