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futebol

Patrocinadora do Corinthians lança tour virtual pela Neo Química Arena

Em ação da Midea, que estampa a camisa do Timão, torcedores corintianos poderão conhecer mais sobre a história do clube e visitar espaços acessados apenas pelos jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 16:36

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:36

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
A Midea, patrocinadora do Corinthians na temporada de 2020 do futebol brasileiro, lançou uma novidade para homenagear os 110 anos do clube paulista. Agora, a Fiel Torcida pode fazer um tour virtual pela Neo Química Arena. Além do estádio, os visitantes poderão conhecer espaços como o camarote e showroom Midea, áreas de aquecimento, vestiário, acesso ao campo e, ainda, o Átrio com os principais títulos alvinegros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
O Tour virtual ainda conta com informações sobre os momentos mais marcantes da história do clube e a descrição dos ambientes.
Para aproveitar o tour, o visitante deve utilizar seu login do Facebook para registrar o acesso ao site, que em período de pandemia e quarentena por conta do coronavírus, é uma nova maneira de aproximar o clube e seus admiradores.
- A Midea, se sente tão horada em fazer parte da história do time que continua comemorando os 110 anos do Corinthians e inovando nas ações. Neste momento, em especial, os torcedores poderão matar as saudades do estádio no tour virtual e aprender mais sobre a história de sua maior paixão, o Timão - afirmou Simone Camargo, diretora de marketing da Midea.
O torcedor pode acessar o tour virtual pela Neo Química Arena em: https://mideadobrasil.com.br/tour/

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