Patrocinadora do atleta, Nike diz que acompanha de perto caso Neymar

O jogador Neymar Crédito: Ricardo Nogueira

A Nike divulgou um posicionamento a respeito do caso Neymar nesta segunda-feira (3). Patrocinadora do jogador desde o começo da carreira, a marca disse estar acompanhando as acusações de estupro e crime de informática supostamente cometidos pelo jogador.

"Estamos profundamente preocupados com essas acusações e seguimos acompanhando de perto a situação", disse a Nike, em comunicado enviado à reportagem.

O contrato atual de Neymar com a Nike, assinado em 2011, vai até 2022. A perda de patrocinadores é uma das preocupações do estafe de Neymar. O atleta atualmente possui 11 marcas anunciadas em seu site oficial.

Outra marca associada ao jogador que se posicionou à Folha foi a Red Bull, empresa de bebidas energéticas.

"O Neymar Jr é um parceiro da Red Bull desde 2010. É de responsabilidade das autoridades públicas determinar os fatos reais por trás desta séria alegação", afirmou a Red Bull, em nota enviada à reportagem.

Neymar está sendo acusado de agressão sexual contra uma brasileira em Paris.