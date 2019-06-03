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Acusação de estupro

Patrocinadora do atleta, Nike diz que acompanha de perto caso Neymar

Neymar está sendo acusado de agressão sexual contra uma brasileira em Paris

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 19:36

Publicado em 

03 jun 2019 às 19:36
O jogador Neymar Crédito: Ricardo Nogueira
A Nike divulgou um posicionamento a respeito do caso Neymar nesta segunda-feira (3). Patrocinadora do jogador desde o começo da carreira, a marca disse estar acompanhando as acusações de estupro e crime de informática supostamente cometidos pelo jogador.
"Estamos profundamente preocupados com essas acusações e seguimos acompanhando de perto a situação", disse a Nike, em comunicado enviado à reportagem.
O contrato atual de Neymar com a Nike, assinado em 2011, vai até 2022. A perda de patrocinadores é uma das preocupações do estafe de Neymar. O atleta atualmente possui 11 marcas anunciadas em seu site oficial.
Outra marca associada ao jogador que se posicionou à Folha foi a Red Bull, empresa de bebidas energéticas. 
"O Neymar Jr é um parceiro da Red Bull desde 2010. É de responsabilidade das autoridades públicas determinar os fatos reais por trás desta séria alegação", afirmou a Red Bull, em nota enviada à reportagem.
Neymar está sendo acusado de agressão sexual contra uma brasileira em Paris.
O atleta também foi intimado nesta segunda por crime de informática, por divulgar vídeos, fotos e conversas íntimas da suposta vítima.

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